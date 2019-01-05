Dar gelirliye konut müjdesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, dar gelirli vatandaşların ev almasını sağlayacak sosyal konut projesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Önümüzdeki süreçte dar gelirli vatandaşlarımızın evini almasını sağlayacak önemli sayıda konut üretmeyi planlıyoruz” dedi.

"Taksitlerini en aza indirecek, maliyeti düşürecek projeler..."

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, düzenlediği basın toplantısında, ‘dar gelirli vatandaşlar için ön ödemeli konut’ projesiyle ilgili soru üzerine, Çevre Bakanı’nın açıkladığı projenin detayları üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Bulut, “Konutu üretirsiniz, ama vatandaş buna nasıl rahat ulaşabilir onu çalışıyoruz. Teslime kadar belli bir kısım ödeme yapılacak. Taksitlerini en aza indirecek, maliyeti düşürecek projeleri buna dahil etmek istiyoruz” dedi.

Başkan Erdoğan’ın TOKİ’ye, yüzde 100 sosyal konut üretme hedefini ortaya koyduğunu hatırlatan Bulut, “Hedefimiz yüzde 100 sosyal konut üretmek” dedi.

TOKİ’nin, şu anda aktif 358 şantiyesinde inşaatın devam ettiğini belirten Başkan Bulut,”93 bin nitelikli konutun inşaatı devam ediyor. Şantiyelerimiz kış olmasına rağmen devam ediyor” diye konuştu. Konut sektörünün, 200 sektörü dolaylı olarak etkilediğini anlatan Bulut, “Firmalara son dönemde 1 milyar 100 milyon ödeme yaptık” diye konuştu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut

"81 ilde, 81’den fazla millet bahçesi inşa edeceğiz"

Başkan Erdoğan’ın açıkladığı Millet Bahçesi projelerinin yapımını da TOKİ’nin üstlendiğini hatırlatan Bulut, 28 ilde 25 milyon metrekarelik alanda çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Bulut, “5 millet bahçeleri tamamlandı. İkinci 100 gün için de 5’inin daha tamamlanması öngörülüyor. İstanbul, Batman ve Elazığ Ocak ayında, Sakarya, Eskişehir, Ankara da Şubat ayında ihale edilecek. 81 ilde, 81’den fazla millet bahçesi inşa edeceğiz” dedi. TOKİ binalarının da son dönemde uygulamaya konulan ‘yatay mimari’ ilkesi çerçevesinde projelendirileceğini belirten Bulut, “TOKİ, son uygulamalarında buna titizlikle uyuyor. Son uygulamalarında yüksek katlı binalar göremeyeceksiniz” değerlendirmesinde bulundu.

Çamlıca Camii etrafına kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili olarak da bilgi veren Bulut, bugüne kadar 17.5 milyarlık ihale gerçekleştirdiklerini, 59 il, 134 ilçede toplam 163 kentsel dönüşüm projesi yaptıklarını söyledi. Mart’a kadar üç bölgede ihale aşamasına kadar gelineceğini kaydeden TOKİ Başkanı Bulut “İstanbul Gaziosmanpaşa, Esenler ve Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda, Çamlıca Camii etrafının düzenlenmesi amacıyla Üsküdar-Çamlıca Cami etrafıyla ilgili kentsel dönüşüm ihale aşamasına getireceğiz” diye konuştu.

Sınır duvarı bitmek üzere

TOKİ’nin, Türkiye-Suriye sınırına inşa edilen 820 bin metrelik güvenlik duvarını tamamlamak üzere olduğunu kaydeden Bulut, “Modüler duvar dediğimiz betonarme duvarı tamamlamış durumundayız. 50 km gibi çok az kısım kaldı” dedi.

Müteahhitlere teşekkür

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, doların yükselişinden sonra yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak, Türkiye’nin çok önemli bir süreçten geçtiğini vurguladı. Yaşananları, “ekonomik savaş” olarak nitelendiren Bulut “Şükür bundan Türkiye yavaş yavaş kurtulmaya başlıyor. Dengesini buluyor. Bizim bir iki işimiz hariç hiçbirinde sıkıntı yaşamadık. Dolardaki bu artışı bizim müteahhitler ve bizim sektör yapmadı. O savaşı onlar da verdiler. Yükleniciler fedakarlık yaptı. Biz de onların bu fedakarlıkları karşısında hak edişlerini bekletmedik hemen yaptık. Onlara bu mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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