Dar gelirli vatandaşlara devlet pek çok önemli destek sağlıyor. Vatandaşlar önümüzdeki günlerde yeni desteklerin sağlanıp sağlanmayacağını merak ediyor. Peki, dar gelirlilere hangi destekler verilecek?

Dar gelirli vatandaşlara hangi destekler verilecek? İhtiyaç sahibi ailelere yeni destekler mi sağlanacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirli vatandaşlara yönelik iki yeni projenin hayata geçirileceğini duyurdu. Nebati, "Dar gelirlilere 2002'de 1,6 milyar lira destek veriliyordu, bugün 145 milyar lirayı aştı. Bütçe içindeki payı 1,3'den 5,1'e çıktı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artması destek ihtiyacı hissettirdi. 4 milyon haneye destek veriyoruz. Dünyada en çok hane halkını doğalgaz konusunda destekleyen ülkelerin başında geliyoruz. Doğalgazda hanelere sağladığımız destek yüzde 82'yi aştı, önümüzdeki dönemde de bunlara yönelik adım atılacak. Konut fiyatlarında ve kirada normalleşme gelmeye başladı. Dar gelirliler için iki yeni proje için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak” dedi.