Dar gelirli hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan ve yem desteği

Dar gelirli hayvan yetiştiricilerine daha önce de destekte bulunan Şahinbey Belediyesi, 40 aileye daha 680 adet küçükbaş hayvan ve 40 bin ton hayvan yemi desteği verdi.

Şahinbey Belediyesi daha önce 242 hayvan yetiştiricisine 210 adet büyükbaş, 2 bin 766 adet küçükbaş hayvan ve yaklaşık 25 bin ton yem desteğinde bulunmuştu. Şahinbey Belediyesi, bu rakamı artırarak 40 aileye daha 680 adet küçükbaş hayvan ve 40 bin ton hayvan yemi desteğinde bulundu.

Kapçağız Mahallesi’nde düzenlenen törende konuşan Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediyesi’nin hayatın her alanına dokunduğunu belirtti.

“Sürdürülebilir projeleri önemsiyoruz”

Türkiye’nin nüfus olarak en büyük ilçesi olduklarını belirten Şahin, “Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz, Türkiye'de en fazla desteklemeyi sağlayan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, daha önce bölgemizde 80 bin dekarlık hububat ekim alanımız vardı. Verilen desteklerle ekili alan miktarı 300 bin dekara çıktı. Arkasından 12 milyon sebze fidesi dağıtımı yapıldı. Dağıtılan fidelerin mahsulleri alınmaya başlandı. Şahinbey Belediyemiz şimdide 40 aileye 680 adet küçükbaş hayvan desteğinin yanı sıra hayvan yetiştiricilerine 40 bin ton yem desteğinde bulunuyor. Bu projeleri sürdürülebilir olunduğu için çok önemsiyoruz. Hayatın her alanına dokunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise hayvan yetiştiricilerine verilen desteğin üretime önemli katkılar sunduğunu söyledi.

“Sosyal belediyecilik anlamında birçok projemiz var”

halkın hayatını kolaylaştırmak adına yol, park, ev, iş yeri ve restorasyon çalışmaları yaptıklarını anımsatan Tahmazoğlu, “Sosyal belediyecilik anlamında birçok çalışmamız var. Beni en çok mutlu eden projemiz çiftçilerimize verilen destek. Üretimi ve tarımı desteklemek çok önemli. Bu anlamda 5 yıldan bu yana başlatmış olduğumuz çalışmalar artarak ve çeşitlenerek devam ediyor. Buğday ve arpa dağıtımı ile başladığımız bu yolda gübre, hayvan yemi desteklerimizle devam ettik. Bunların yanı sıra mercimek, yonca, zeytin, fıstık fidanı ve en son 12 milyon 300 bin adet fide dağıtımıyla çiftçimize destek olduk. Dağıttığımız fidelerin şu anda mahsullerini yiyoruz. Ayrıca hayvan yetiştiricilerine verdiğimiz canlı hayvan desteğimiz var. Bugüne kadar 243 ailemize 2 bin 976 adet hayvan desteğinde bulunduk. Dağıttığımız hayvanlar yavrularıyla birlikte 5 bin 60 rakamına ulaştı. Bu gelişmeyi yakından takip ediyorum ve beni gururlandırıyor. Çünkü bu destekten faydalanan aileler artık kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Bunların sayısının artması şehrimize ve ülkemize katkı sağlamış oluyor. Şimdide 40 ailemize 680 tane küçükbaş hayvan ve birer tonda yem verdik. Bu desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz.” diye konuştu.

“Çiftçilerimizin hayat akışı değişti”

Şahinbey Belediyesinin destekleri ile üretimin arttığını belirten Şahinbey Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Güzel de şunları söyledi.

“Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu sayesinde 5 yıldır verilen desteklerle çiftçilerimizin hayat akışı değişti. Daha önceki 80 bin olan ekili alanlarımız şu anda 300 bin dekara çıktı. Bölgemizden İç Anadolu’ya dahi sap saman gidiyor. Gübre ve yem desteği küçük aile işletmeleri için çok önemli. Özellikle sütünü işleyip yoğurt olarak satan küçük işletmeler için verilen yem desteği onlara büyük destek sağlıyor. Yapılan desteklerden dolayı Şahinbey Kaymakamımız Tahir Şahin’e ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum.”