"Dansöz" Fatih Altaylı şimdi de avukat oldu! HDP sevdalısı Nihal Yalçın'ın densizliğini savundu

yeniakit.com.tr

Doktorluk mesleğinin itibarını zedeleyerek Star Tv canlı yayınında dans eden Operatör Doktor Banu Küçükpolat'ı güzelleyen, ancak spiker Hande Sarıoğlu’nun 'Oryantal dans' videosu gerekçe gösterilerek Habertürk'ten kovulmasına ses çıkarmayan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şimdi de sözde oyuncu Nihal Yalçın'ın avukatlığına soyundu.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan oyuncu Nihal Yalçın, konuşmasını uzatıp haddini aşarak siyasi mesajlar vermeye kalkınca, sunucu Tamer Karadağlı, ödülünü eline tutuşturmuştu.

Karadağlı’nın haklı tepkisi sonrası solak kesim linç girişimine başladı. Tartışmaya Fatih Altaylı da katıldı.

Altaylı’ Yalçın’ı savundu

Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı ile aralarında yaşananlardan her iki ismin de sorumlu olduğunu savunan Altaylı, "Nihal Yalçın’ın uzun konuşması gereksiz ama Karadağlı’nın da yaptığı densizlik ve kabalık. Yalçın’ın da olayı bu kadar büyütmesi manasız. Sonuçta Karadağlı’nın “Kusura bakma, özür dilerim” gibi basit bir cümlesi ile kapanacak bir konu. Kimse için üzerinde tepinilecek bir durum değil aslında. Ama nedense artık en gereksiz konular bile uzun uzun sündürülüyor ve gerilim haline geliyor. Bu da öyle oldu." diye yazdı.

"HDP'li" denmesinden rahatsız oldu

Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'ı HDP ve Selahattin Demirtaş destekçisi olduğunu söylemesinden rahatsız olan Altaylı, Karadağlı’yı sert bir dille eleştirdi.

Altaylı, şunları yazdı;

"Neredeyse “PKK’lı bu kadın” demeye getirdi. İşte burada ölçü tamamen kaçmış oldu. Tamer Karadağlı nasıl bir ilkelliğin pençesine düştüğünü gösterdi. Ben kötü bir şey yapmadım, niyetim kötü değildi, ödülü alıp konuşmaya devam etsin dedim diyeceksin. Sonra çıkıp “Bu kadın HDP’ye oy veriyor” diye suçlayacaksın. Bir kadını hedef gösterip, kendini aklayacaksın. Sahte bir milliyetçilik arkasına saklanacaksın. Madem bu kadar milliyetçiydin ve böyle bir suçlama yapıyorsun, o zaman “Siyasi görüşlerine katılmadığım birine sahnede ödül vermem” diyecektin Tamer Bey."

Sarıoğlu verip veriştirmişti

Fatih Altaylı’nın canlı yayında dans eden doktoru savunması, dans ettiği videosu internete düştüğü için Habertürk’ten kovulan eski spor spikeri Hande Sarıoğlu’nu adeta çıldırtmıştı. Sosyal medya hesabından Fatih Altaylı’ı yerin dibine sokan,Sarıoğlu, “Kendisi beni Habertürk’e transfer etmek isteyen benimle program yapmak isteyen kişiydi. Ben giderken ölü taklidi, hiç göremedik Altaylı Bey sizi bu bakış açınızla meydanlarda.” ifadelerini kullanmıştı.