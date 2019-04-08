Daniyar İsmayilov'dan altın madalya
- Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Daniyar İsmayilov, koparmada altın madalya elde etti08 Nisan 2019 Pazartesi 22:33
İSTANBUL (AA) - Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Daniyar İsmayilov, koparmada altın madalya kazandı.
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, erkekler 67 kiloda mücadele eden Daniyar İsmayilov, koparmada 147 kiloluk kaldırışıyla altın madalya aldı. Milli sporcu, silkmedeki üç hakkında ise başarısız oldu.
Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda 20 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.
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