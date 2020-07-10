Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Danıştay'ın ibadete açılmasının önündeki yasal engel kaldırıldı. Son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıkladı.
Son kararı Erdoğan verecek
Danıştay, söz konusu Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Bu kararla birlikte Ayasofya'da ibadetin yolu açılmış oldu. Son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.