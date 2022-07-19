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Gündem Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı!
Gündem

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı!

İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal istemi Danıştay 10. Dairesi'nde görüşüldü. Danıştay kararın iptalini oy çokluğu ile reddetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 17:45:00 -
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Mart 2021 tarihinde alınan İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararı, Danıştay tarafından hukuka uygun bulundu.

Danıştay 10. Dairesi İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Danıştay tarafından alınan kararla birlikte İstanbul Sözleşmesi hükümleri bugünden itibaren uygulanmayacak.

Ne olmuştu?

Türkiye’nin 2011 yılında imzaladığı ve 10 Şubat 2012’de Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmişti.

Türkiye'nin her iç meselesine müdahil olan Batı, ülkemizi iptal kararını gözden geçirmeye çağırmışlardı.

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedildiği günden bu yana sözde kadın savunucusu dernekler, sözleşmenin uygulamada kalması için gösteriler düzenlenmişti.

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