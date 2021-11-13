Danıştay'da "İstanbul Sözleşmesi" inadı! Bakın ne karar verdiler

9 yıl boyunca ailede ve toplumda büyük tahribata sebep olan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi, yargıdaki eski Türkiye özlemcilerini de gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Mart’ta rafa kaldırılan sözleşmenin iptaline ilişkin açılan davada, Danıştay'ın iki üyesinin skandal bir karar verdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale’den Avukat İnci İncesağır ile Burcu Özaydın tarafından, Danıştay’a açılan davada İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karşı öncelikle yürütmenin durdurulması, kararın iptali ve söz konusu kararnamenin anayasaya aykırı olup olmadığının araştırılması istemiyle dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi istendi. Davada, İstanbul Sözleşmesi’ni onaylayanın TBMM olduğu vurgulanarak, bu kararın değişmesi kararının da ancak TBMM tarafından alınabileceği iddia edildi. Bir başkan ve dört üyeden oluşan Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararının, cumhurbaşkanı yetki ve sorumluluğunda olduğunu oy çokluğu ile karara bağlarken, iki üye bu kararın aksi yönde oy kullandı.