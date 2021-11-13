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Gündem Danıştay'da "İstanbul Sözleşmesi" inadı! Bakın ne karar verdiler
Gündem

Danıştay'da "İstanbul Sözleşmesi" inadı! Bakın ne karar verdiler

9 yıl boyunca ailede ve toplumda büyük tahribata sebep olan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi, yargıdaki eski Türkiye özlemcilerini de gözler önüne serdi. Danıştay'a açılan davada iki üyenin sözleşmenin feshinin hukuka aykırı olduğu yönünde oy kullandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 12:35:00 -
Danıştay'da "İstanbul Sözleşmesi" inadı! Bakın ne karar verdiler

9 yıl boyunca ailede ve toplumda büyük tahribata sebep olan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi, yargıdaki eski Türkiye özlemcilerini de gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Mart’ta rafa kaldırılan sözleşmenin iptaline ilişkin açılan davada, Danıştay'ın iki üyesinin skandal bir karar verdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale’den Avukat İnci İncesağır ile Burcu Özaydın tarafından, Danıştay’a açılan davada İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karşı öncelikle yürütmenin durdurulması, kararın iptali ve söz konusu kararnamenin anayasaya aykırı olup olmadığının araştırılması istemiyle dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi istendi. Davada, İstanbul Sözleşmesi’ni onaylayanın TBMM olduğu vurgulanarak, bu kararın değişmesi kararının da ancak TBMM tarafından alınabileceği iddia edildi. Bir başkan ve dört üyeden oluşan Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararının, cumhurbaşkanı yetki ve sorumluluğunda olduğunu oy çokluğu ile karara bağlarken, iki üye bu kararın aksi yönde oy kullandı.

 

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Yorumlar

Barış

İstanbul sözleşmesi fes edilmiştir konu kapanmıştır hiç kimse bize bu sapkınlığı Dayatamaz Türk aile yapısını yerle yeksan eden bu sözleşmeyi halen birileri getirmeye çalışıyor ama nafile cumhurbaşkanlığı kararnamasilye İstanbul sözleşmesi kaldırılmıştır herkeste buna saygı duyacak nokta
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Meksikada İstanbul Sözleşmesi yok muymuş ?

Kan donduran olay! 2 kadını bagaja kapatıp yaktılar 2021-11-13 11:33:37 Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Celaya şehri kan donduran kadın cinayetiyle sarsıldı. Kartel mensubu olduğu iddia edilen bir grup silahlı saldırgan, 2 kadını siyah bir aracın bagajına kilitledi. Saldırganlar daha sonra benzin dökerek aracı ateşe verdi. Çevredeki kişiler yanan aracı fark ederek durumu acil yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü ve bagajı açtıklarında kısmen kömürleşmiş 2 kadının cansız bedenine ulaştı. EE NE DİYORSUNUZ ? SÖZLEŞME BAHANE BOZGUNCULUK ŞAHANE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AİLE DÜZENİNİ TAHRİP EDER !
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