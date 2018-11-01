Danıştay'a kim atandı? Danıştay üyeliklerine atama
Andımız kararıyla gündeme Danıştay'a HSK tarafından atama yapıldı. Ali Özgür, Hamdi Şenler ve Munise Kabakulak, Danıştayın yeni üyesi oldu.01 Kasım 2018 Perşembe 12:52
Andımız kararıyla gündeme Danıştay'a HSK tarafından atama yapıldı. Ali Özgür, Hamdi Şenler ve Munise Kabakulak, Danıştayın yeni üyesi oldu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. Konya Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Daire Başkanı Ali Özgür, Ankara 14. İdare Mahkemesi Başkanı Hamdi Şenler ile Danıştay Tetkik Hakimi Munise Kabakulak, Danıştayın yeni üyeleri olarak seçildi.
İdari Dava Daireleri(Genel)Kurulu
M. Orhan Tüzemen 1982 - 1987
Şafak Sancar 1987 - 1990
Salim Özkan 1990 - 1998
Nursel Aymakoğlu 1998 - 2001
Tansel Çolaşan 2001 - 2006
Sinan Yörükoğlu 2006 - 2014
Namık Kemal Ergani 2014 -
Vergi Dava Daireleri(Genel)Kurulu
Osman Meriç 1982 - 1983
İbrahim R. Çopuroğlu 1983 - 1987
Orhan Karayalçın 1987 - 1995
Abdi Emin Akın 1995 - 1998
Dalova Sancar 1998 - 2004
Gönül Önbilgin 2004 - 2008
Semra Kayır 2008 - 2012
Zerrin Güngör 2012 - 2013
Mehmet Solgun 2013 -2017
Mahmut Vural 2017-
Danıştay Başsavcıları
Kemal Galip Balkar 1946 - 1962
Vecihi Tönük 1963 - 1973
Ali Rıza Alparslan 1973 - 1986
Turgut Akmirza 1986 - 1991
M. Atıf Kösebalaban 1991 - 1993
Selami Celayir 1993 - 1996
Yaşar Mermut 1996 - 2000
Yaşar Selim Asmaz 2000 - 2002
Harun Çetintemel 2002 - 2005
Zafer Kantarcıoğlu 2005 - 2006
Tansel Çölaşan 2006 -2008
Yılmaz Çimen 2008 -2010
Turgut Candan 2010-2012
Mevlüt Çetinkaya 2012 - 2015
Mehmet Rıza Ünlüçay 2015 - 2015
Halil Yılmaz 2016 - 2018
Abdülkadir Atalık 2018 -
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