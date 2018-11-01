Danıştay'a kim atandı? Danıştay üyeliklerine atama

Andımız kararıyla gündeme Danıştay'a HSK tarafından atama yapıldı. Ali Özgür, Hamdi Şenler ve Munise Kabakulak, Danıştayın yeni üyesi oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. Konya Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Daire Başkanı Ali Özgür, Ankara 14. İdare Mahkemesi Başkanı Hamdi Şenler ile Danıştay Tetkik Hakimi Munise Kabakulak, Danıştayın yeni üyeleri olarak seçildi.

İdari Dava Daireleri(Genel)Kurulu

M. Orhan Tüzemen 1982 - 1987

Şafak Sancar 1987 - 1990

Salim Özkan 1990 - 1998

Nursel Aymakoğlu 1998 - 2001

Tansel Çolaşan 2001 - 2006

Sinan Yörükoğlu 2006 - 2014

Namık Kemal Ergani 2014 -

Vergi Dava Daireleri(Genel)Kurulu

Osman Meriç 1982 - 1983

İbrahim R. Çopuroğlu 1983 - 1987

Orhan Karayalçın 1987 - 1995

Abdi Emin Akın 1995 - 1998

Dalova Sancar 1998 - 2004

Gönül Önbilgin 2004 - 2008

Semra Kayır 2008 - 2012

Zerrin Güngör 2012 - 2013

Mehmet Solgun 2013 -2017

Mahmut Vural 2017-

Danıştay Başsavcıları

Kemal Galip Balkar 1946 - 1962

Vecihi Tönük 1963 - 1973

Ali Rıza Alparslan 1973 - 1986

Turgut Akmirza 1986 - 1991

M. Atıf Kösebalaban 1991 - 1993

Selami Celayir 1993 - 1996

Yaşar Mermut 1996 - 2000

Yaşar Selim Asmaz 2000 - 2002

Harun Çetintemel 2002 - 2005

Zafer Kantarcıoğlu 2005 - 2006

Tansel Çölaşan 2006 -2008

Yılmaz Çimen 2008 -2010

Turgut Candan 2010-2012

Mevlüt Çetinkaya 2012 - 2015

Mehmet Rıza Ünlüçay 2015 - 2015

Halil Yılmaz 2016 - 2018

Abdülkadir Atalık 2018 -