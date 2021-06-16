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Gündem Danıştay üyesi hayatını kaybetti!
Gündem

Danıştay üyesi hayatını kaybetti!

Danıştay 1. Daire Üyesi İrfan Eroğlu, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 02:46:00 - 2021-06-16 02:47:36
Danıştay üyesi hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, Danıştay 1. Daire Üyesi İrfan Eroğlu böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün vefat etti.

1992'de Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine atanarak mesleğe başlayan Eroğlu, Ankara İdare Mahkemesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği ile Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Danıştay Üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen İrfan Eroğlu, Danıştay Genel Kurulunca 10 Mart 2016'da Danıştay 12. Daire Başkanlığına seçilmişti.

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