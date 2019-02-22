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Danıştay termik santral ÇED kararını bozdu

Bartın’ın Amasra ilçesinde özel bir şirket tarafından kurulmak istenen termik santral ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu Danıştay tarafından bozuldu.

22 Şubat 2019 Cuma 14:54
Danıştay termik santral ÇED kararını bozdu

Bartın’ın Amasra ilçesinde özel bir şirket tarafından kurulmak istenen termik santral ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu Danıştay tarafından bozuldu.


Bartın’ın Amasra ilçesinde özel bir şirket tarafından kurulmak istenen termik santral ile ilgili Danıştay 14. Dairesi oy birliği ile ÇED olumlu raporuna yapılan itirazı haklı buldu. Zonguldak İdare Mahkemesi’nin ÇED sürecini yasal bulan kararını bozan 14. Dairenin kararı Bartın ve Amasra’da santrale karşı mücadele veren sivil toplum örgütü ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.


Gerekçeli kararın ardından değerlendirmede bulunan Bartın Platformu Sözcüsü Recai Çakır, “Bizler Bartın Platformu olarak rekor sayıda davacıyla yani 2019 yürekli insanla birlikte Zonguldak İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmıştık. Ne yazık ki termik santral için çok haklı gerekçeler sunduğumuz bu başvurumuzu Zonguldak İdare Mahkemesi reddetmiş ve Amasra’da termik santral yapılmasının önünü açmıştı. Biz de bu kararı aynı davacılarla Danıştay’da temyiz etmiştik. 2019 davacıyla birlikte açtığımız dava 2019 yılında sonuçlandı. Danıştay 14. Dairesi ’oybirliği’ ile vermiş olduğu kararda Hema Termik Santrali ve Hema Limanı hakkında verilmiş olan iki ayrı ÇED olumlu kararını ’karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere’ iptal etti. Bu karar; yapılmak istenen termik santral, liman, lavvar tesisi ve diğer eklentilerin entegre tesisler olduğu için ayrı ayrı ÇED süreçlerine tabii tutulmaları yerine, kümülatif etkilerini değerlendirecek şekilde tek bir ÇED sürecine tabii tutulmasının zorunlu olduğu gerekçesine dayandırıldı. Bu karar baştan beri savunduğumuz ÇED sürecinin hukuksuz olduğu iddiamızı tescillemiş oldu. Bize Ankara’da yargıçlar var dedirtti. Adalete olan güvenimizi arttırdı” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:54
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