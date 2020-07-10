Danıştay 10. Dairesinin "Ayasofya" kararı sevinçle karşılandı

İSTANBUL (AA) - Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi, Ayasofya Meydanı'nda coşkuyla karşılandı.

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 250 kişilik grup, Danıştay'ın kararını sevinçle karşıladı.

Ellerinde Türk bayrakları ile Danıştayın kararını destekleyen sloganlar ile "Allahuekber" sloganları atan vatandaşlar, zaman zaman Ayasofya ile özçekim yaptı. Ayrıca, Sultanahmet Camisi ile Ayasofya'dan okunan ezan vatandaşlar tarafından telefonlarla kaydedildi.

MİL-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Mücahit Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tarihi güne şahitlik etmelerinden dolayı Allah'a binlerce kez şükrettiğini belirterek, "Çok uzun süredir bu karar bekleniyordu. 86 yıllık bir özlem vardı. 86 yıllık özlemin son bulması ve Ayasofya'nın cami olarak açılıyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Çok heyecanlı olduklarını, Danıştay kararı açıklanacağı için Ayasofya'da bulunmak istediklerini dile getiren Çelik, "Buranın cami olmasının özlemini duyan insanlar buradalar. Bütün arkadaşlarımız çok mutlu, huzurlu. Yetkililerimizden caminin ibadet yapılacak hale getirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kararı destekleyen vatandaşlardan Güngör Zengin de Ayasofya'nın camiye dönmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.



























