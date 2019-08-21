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Danişment köyü Güney Fransa’nın Roquefort kasabasına rakip çıkacak

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik’te ürütülen ürünlerin dünyaya yayılmasının bir hayal olmadığını anlatarak, "Güney Fransa’nın Roquefort kasabasına üretilen rokfor peyniri tüm dünyaya yayılıyor, neden Yenipazar’ın Danişment köyünde ürettiğimiz ürünler Türkiye ve Dünya’ya yayılmasın, neyimiz eksik" dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:11
Danişment köyü Güney Fransa’nın Roquefort kasabasına rakip çıkacak

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik’te ürütülen ürünlerin dünyaya yayılmasının bir hayal olmadığını anlatarak, "Güney Fransa’nın Roquefort kasabasına üretilen rokfor peyniri tüm dünyaya yayılıyor, neden Yenipazar’ın Danişment köyünde ürettiğimiz ürünler Türkiye ve Dünya’ya yayılmasın, neyimiz eksik" dedi.


Bilecik’te hayata geçirilecek olan “Büyükbaş Hayvancılık Özelinde Köy Bazlı Birlikte Üretim Modeli Projesi”nin toplantısı yapıldı.Bilecik’in Yenipazar ilçesinde yapılan toplantıya Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik’te ürütülen ürünlerin dünyaya yayılmasının bir hayal olmadığını anlatarak, "Güney Fransa’nın Roquefort kasabasına üretilen rokfor peyniri tüm dünyaya yayılıyor, neden Yenipazar’ın Danişment köyünde ürettiğimiz ürünler Türkiye ve Dünyaya yayılmasın, neyimiz eksik. Hatta biz daha avantajlıyız" dedi.


Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, projenin amacının köy bazında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan bütün üreticilerin, bir şirket bünyesinde bir araya getirilerek birlikte üretim modeli etrafında birleştirilmesi olduğunu ifade etti. Yoldaş, “Hayvansal protein, insanoğlunun en değerli temel besin maddelerindendir. Dünyada ve Türkiye’de bu önemli protein kaynağını sağlayan kırmızı et, süt ve süt ürünlerinin yüzde 80-90’ı koyun/keçi ürünlerine oranla daha ucuza mal edilmesi veya damak tadı tercihi gibi nedenlerle büyükbaş hayvanlardan elde edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında büyükbaş hayvancılık üretimine önem verilmesi gerektiği kanaati oluşmaktadır. Ancak büyükbaş hayvancılık sektörü önemli bir işgücü yükü ve yem girdisi maliyeti gerektirmektedir.


Yem giderleri büyükbaş hayvancılıkta toplam işletme giderlerinin yüzde 70’ine kadar ulaşabilmektedir” ifadelerine yer verdi.



“Köylerdeki genç nüfus oranında yüzde 7,5 düşüş yaşanırken bu oran ilimizde yüzde 20 oldu"


Yoldaş, ülke genelinde olduğu gibi Bilecik köylerinde de genç nüfus oranının, kent merkezlerine yapılan göçler nedeniyle yüzde 10’lar seviyesine düştüğünü anlatarak, "Bununla beraber köylerde yaşayan nüfus oranı da ülkemiz genelinde yüzde 7,5, ilimizde yüzde 20’ler seviyesine düşmüştür. Dolayısıyla köylerde mevcut arazileri ekip biçecek, hayvanların bakımını yapacak iş gücü oldukça sınırlıdır. Bu bağlamda, ’Büyükbaş Hayvancılık Özelinde Köy Bazlı Birlikte Üretim Modeli’ adlı projemizin ve benzeri projelerin geliştirilip uygulanmasının, ülkemiz hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu olumsuz havadan arındırılması ve yeniden karlılığı yüksek bir uğraş alanı haline getirilmesi için geliştirilmesi gereken tarım politikalarına ilham kaynağı olabilmesi açısından bir gereklilik olduğunu düşünmekteyiz. Sonuç olarak bu projenin ilimiz çiftçisine hayırlı ve uğurlu olması diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:11
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