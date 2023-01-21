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Gündem Danimarkalı Paludan alçağına Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi
Gündem

Danimarkalı Paludan alçağına Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi

Stockholm Emniyet Müdürlüğünden Anadolu Ajansına yapılan açıklamada, Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri yapma izni verildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 07:17:00 -
Danimarkalı Paludan alçağına Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi

Paludan, 15 Ocak'ta İsveç medyasına yaptığı açıklamada, İsveç'e bir daha Kur'an-ı Kerim yakmaya gelmeyeceğini ve polisin kendisini hakkıyla koruyamadığını iddia etmişti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.

Frick, SVT'ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürdü.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü Dışişleri Bakanlığına çağıran hükümet yetkilileri, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesini kınadı.

Büyükelçi Herrström'e, söz konusu eylem en güçlü şekilde kınandığı, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin eyleme müsaade edilmemesini beklediği, kutsal değerlere hakaretin "demokratik haklar" kisvesi altında savunulamayacağı iletildi.

AA, Euronews

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