Danimarkalı isimden skandal teklif: Tüm sınırlara inşa edilsin

Danimarkalı tarihçi Uffe Ostergaard, entegrasyonun başarısız olduğunu belirterek, göçü durdurmak için Avrupa'ya çevreleyecek bir duvar inşa edilmesini önerdi.

Batı'da mülteci karşıtı uygulamalar tartışılırken, Danimarkalı tarih profesörü Uffe Ostergaard'dan akıllara durgunluk veren bir teklif geldi. Sınırların korunmaması halinde halkın devletlere başkaldıracağını belirten Ostergaard, Avrupa'nın etrafına bir duvar örülmesi teklifinde bulundu.

Danimarka'nın Politiken gazetesinin düşüncelerine yer verdiği Ostergaard, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İskandinav refah devleti modelinin tüm yabancıları bütünleştirebilecek kadar sağlam ve çekici olduğu inancının var olduğunu belirtti. Ostergaard, ''Ben de bu inancı paylaşıyordum. Ancak daha iyi düşününce çokkültürlülükten uzaklaştım.'' ifadelerini kullandı.

Entegrasyon değil asimilasyon isteniyor

Avrupa'nın sınırlarını korumak için tel çitler, projektör kuleleri ile bir sınır duvarı inşa etmesinin zamanının geldiğini savunan Danimarkalı tarihçi, aksi takdirde göç yönetimi, refah düzeyi farkı gibi nedenlerle Avrupa'da Doğu-Batı-Kuzey-Güney şeklinde bir bölünme yaşanabileceğini ileri sürdü. Ostergaard, sınırların yeterince korunmaması halinde halkın hükümete karşı isyan edebileceğini de belirtti.

Politikacıların 'entegrasyonun başarısız olduğunu' kabul etmesi gerektiğini belirterek asimilasyonu savunan Ostergaard, ülkedeki herkesin 'Luteryen erdemlerini' (Lütercilik öğretileri) kabul etmesi gerektiğini ifade etti.

Profesör Uffe Ostergaard

74 yaşındaki Danimarkalı tarihçi, Avrupa kimlik tarihinde uzmanlaşmış bir akademisyendir.

Eğtimci kimliğinin yanı sıra ilgi alanı, 16. yüzyıldan itibaren Avrupa kimliğidir. Özellikle Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu gibi çok kültürlü ve çok uluslu devletler ve onların halefi devletlerle ilgili çalışmalar yürütmüştür.