Danimarkalı Blue Water Shipping’den Türkiye’de 2 bine yakın kara yolu taşıması

Kara yolu operasyonlarını İstanbul ve İzmir üzerinden yöneten şirketin Türkiye Kara Yolu Direktörü İhsan Şahin, Türkiye’de faaliyete başladıklarından bu yana geçen 3 ay içinde 2 bine yakın taşımaya imza attıklarını belirtti. Şirketin Ege Bölge Müdürü Okay Erginay da ihracatçı ve ithalatçı firmalara optimum hizmet kalitesini minimum maliyetlerle sağladıklarını vurguladı.

Eylül ayında İstanbul ve İzmir’de açtığı ofislerle Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Danimarka merkezli global lojistik şirketi Blue Water Shipping, geçen kısa sürede kara yolunda 2 bin taşımaya ulaştı. Kara yolu operasyonlarını İstanbul ve İzmir üzerinden yöneten şirket, Türkiye’nin 81 iliyle tüm Avrupa, Orta Doğu ve CIS ülkeleri arasında parsiyel ve komple taşımalar gerçekleştiriyor.

Kara yolu ve kombine taşımalar ile tüm Avrupa’ya teslimat

Şahin, “Kara yolu taşımalarımızı hem çevre hem de maliyet etkenini gözeterek kombine taşımalarla gerçekleştiriyoruz. Araçlarımızı Çeşme ve Alsancak’tan İtalya’nın Trieste veya İspanya’nın Tarragona limanlarına Ro-Ro ile ulaştırıyor, ardından diğer Avrupa ülkelerine kara yoluyla teslimat yapıyoruz.” dedi.

Müşterilerinin taleplerine göre en uygun rota ve taşıma şeklini sunduklarını vurgulayan Şahin, “İzmir dışında Yalova’dan Sete’ye, Pendik’ten Trieste’ye Ro-Ro ile ulaşıyoruz. Aynı zamanda İstanbul Halkalı’dan Doğu ve Batı Avrupa’ya demir yolu çıkışlarımız var. Bu operasyonlarımızı 45’lik konteyner ve Swap Body ekipmanlar ile yürütüyoruz. Ayrıca tamamını kara yoluyla kat ettiğimiz Express, Speedy Truck & Minivan Express gibi çözümlerimiz de bulunuyor.” diye konuştu.

Türkiye ihracatının yüzde 11’i Ege’den yapıldı

Blue Water Shipping Ege Bölge Müdürü Okay Erginay da İzmir’de, alanında uzman 25 kişilik bir ekiple hizmet verdiklerini dile getirdi. TÜİK verilerine göre Ocak-Ekim döneminde 23,2 milyar dolarla Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 11’inin Ege Bölgesi’nden yapıldığını vurgulayan Erginay, bölgedeki ihracatçı ve ithalatçı firmalara optimum maliyetlerle lojistik destek sağladıklarını belirtti.

“Avrupa’da güçlü acente ağıyla hizmet veriyoruz”

“Blue Water Shipping’in Avrupa’daki güçlü acente ağını müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu sayede onları güçlü rekabet ortamında öne çıkarıyoruz.” diyen Erginay, otomotiv yedek parça, yenilenebilir enerji, tekstil, gıda, makine sanayi, mobilya, inşaat ve ambalaj başta olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerden geniş bir müşteri portföyüne sahip olduklarına dikkat çekti. Erginay, müşterilerinin gümrük işlemleri dâhil tüm lojistik süreçlerini üstlendiklerini böylece ekstra maliyet ya da zaman kayıplarının ortaya çıkmasını engellediklerini de sözlerine ekledi.