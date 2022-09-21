Danimarkalı banka altın tahminini duyurdu! Alacaklar, satacaklar dikkat

Bloomberg HT yayınına katılan Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, "Bakırın bilhassa önümüzdeki yıl yukarı yönlü hareket edeceği görüşündeyiz. Piyasalar, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alabilme yeteneğini sorgulamaya başlayabilir. Bu da altını hareket ettirebilir" dedi.

Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen Bloomberg HT yayınına katıldı.

Altın ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hansen, “Dolar bu yıl yüzde 10’dan fazla güçlendi. Tahvil faizlerinde çok hızlı bir ralli oldu. Bu da altın için karşı bir rüzgar oluşturuyor. Piyasalar, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alabilme yeteneğini sorgulamaya başlayabilir. Bu da altını hareket ettirebilir" yorumunu yaptı.

Bakır fiyatlarını da değerlendiren Hansen sözlerine şöyle devam etti:

"Biz uzun vadede bakır fiyatları açısından çok yapıcı bir görüşe sahibiz. Piyasaya önümüzdeki yıl ek tedarik gelecektir. Genel olarak fosil dışı enerji oluşturmaya dönüşüm var; ama şu an bir enerji krizi yaşanıyor. Bakırın bilhassa önümüzdeki yıl yukarı yönlü hareket edeceği görüşündeyiz.

Yakıt ve petrolde, çok açık bir şekilde son aylarda biraz iyileşme oldu. Bunun sebebi Çin talebinde görülen yavaşlama. Şu an aslında bir baz bulmuş durumdayız. Ham petrolde varil başına 90 dolar diyebiliriz. Avrupa'da gaz piyasasında ise biraz daha dengelenme var, fiyatların biraz aşağıya geldiğini görüyoruz. Potansiyel olarak Avrupa’nın bu kışı hemen hemen iyi bir şekilde atlatabileceğini söyleyebiliriz.

Hâlâ Avrupa’da Rus petrolünün gelmesini engelleyen bir ambargo var. Rusya ihracatı diğer noktalara artırmaya devam edecektir; ama hâlâ bazı riskler olabilir. Mevcut petrolün azalması gibi bir risk olabilir. Buna bağlı olarak Brent’in fiyatını WTI’dan fazla görebiliriz."