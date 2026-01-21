Danimarka'dan Trump’a "Savaş" resti: "Güç kullanmaktan kaçınmayız!"

ABD Başkanı Trump’ın "Ulusal güvenlik için Grönland’a ihtiyacımız var" diyerek başlattığı işgal ve satın alma tehditlerine Danimarka’dan en sert cevap geldi.

Başbakan Mette Frederiksen, Kopenhag’da yaptığı açıklamada, Trump’ın askeri güç kullanma ihtimaline karşı Danimarka’nın geri adım atmayacağını ilan etti.

"AYNISINI YAPMAKTAN KAÇINMAYIZ"

Frederiksen, Trump’ın "Altın Kubbe" projesi için hayati gördüğü adayı ele geçirmek adına askeri seçenekleri masada tutmasına yönelik şunları söyledi:

"ABD Başkanı askeri güç kullanma ihtimalini dışlamıyorsa, biz de aynısını yapmaktan kaçınmayız. Bu, söylenenlerin doğal bir sonucudur."

Grönland’daki askeri eğitimlerin ve NATO kapsamındaki operasyonların artırıldığını belirten Başbakan, adanın egemenliği için savaşa hazır oldukları mesajını verdi.

TRUMP’TAN AVRUPA’YA EKONOMİK AMBARGO

Grönland’ın satışına karşı çıkan Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’yı hedef alan Trump, bu 8 ülkeye gümrük vergisi savaşları başlattı.

1 Şubat’tan itibaren %10, 1 Haziran’dan itibaren ise %25 gümrük vergisi uygulayacağını duyuran Trump, "Ada tamamen satın alınana kadar bu vergiler kalacak" diyerek Avrupa’yı ekonomik kıskaca aldı.