  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Danimarka’dan 69 yıl sonra vicdansızlık özrü
Dünya

Danimarka’dan 69 yıl sonra vicdansızlık özrü

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 1951’de bir sosyal deney kapsamında 22 Grönlandlı çocuğun Danimarka’ya getirilme projesi için özür diledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:11:00 -
Danimarka’dan 69 yıl sonra vicdansızlık özrü

Yaklaşık 70 yıl önce, Danimarka hükümeti, “daha iyi bir yaşam” için 22 çocuğu Grönland’tan Danimarka’ya getirtmişti. Ailelerinden alınan çocukların Danimarka’da yetişmişleri ve ülkenin eliti haline gelmeleri hedefleniyordu.

Ancak deney ilerledikçe çocuklar zorluklar yaşamaya başladı ve proje yarıda bırakıldı. 22 çocuğun arasında bazıları bir daha ailelerini göremedi, Grönland’ta yetimhanelere yerleştirildi. Geçtiğimiz şubat ayında, Danimarkalı yetkililer ve Grönland hükümeti “Grönland Çocukları Projesi” için soruşturma başlatmıştı. “Böylesi insan trajedilerinden derinden etkileniyorum” diyen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, “Evlerinden, ailelerinden ve ait oldukları topraklarından koparılan bu çocuklar için özür diliyoruz. Bu konuda başarısız olduk” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti
Dünya

Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da bir gencin polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinden sonra protestoların ..
Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı
Dünya

Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tavsiyesiyle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava sa..
Dikkat! Emniyetten dolandırıcılık uyarısı
Aktüel

Dikkat! Emniyetten dolandırıcılık uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, "WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcıl..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay