Danimarka'da vergi dairesi önündeki patlama

KOPENHAG (AA) - Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, geçen hafta vergi dairesi önünde yaşanan patlamayla ilgili İsveç polisinin bir şüpheliyi gözaltına aldığı açıklandı.

Kopenhag Emniyeti Başkomiseri Joergen Bergen, İsveç polisinin 22 yaşında adı açıklanmayan İsveçliyi, vergi dairesi önündeki patlamayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığını açıkladı.

Olayda kullanılan aracın da ele geçirildiğini belirten Bergen, olayla bağlantısı olduğu düşünülen başka bir İsveç vatandaşı için de uluslararası tutuklama emrinin çıkarıldığını aktardı.

- Danimarka'da patlamalar

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 7 Ağustos'ta Danimarka Vergi Dairesi önünde yaşanan patlamada, bir kişi hafif yaralanmıştı.

Polis, bu patlamanın kasti bir saldırı olduğunu açıklamıştı.



Cumartesi günü yine başkentte bir karakol önünde patlama meydana gelmiş, ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Polis, iki olay arasında henüz bağlantı kurulamadığını açıklamıştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise patlamalarda can kaybı yaşanmamasının mucize olduğunu belirterek, saldırıların kamu otoritesini ve Danimarka toplumunu hedef aldığını söylemişti.