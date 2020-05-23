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Danimarka’da son teravih namazı kılındı

Danimarka’da Türk toplumuna bağlı camilerde ramazan ayının son teravih namazı eda edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-23 01:50:29 -
Danimarka’da son teravih namazı kılındı
KOPENHAG (AA) - Danimarka’da başkent Kopenhag’daki Kocatepe Camisi’nde son teravih namazı kılındı.

Türkiye kökenli Müslümanlar için faaliyet gösteren Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV), Danimarka İslam Toplumu (DİT) ve Danimarka İslam Kültür Merkezleri Birliği çatısı altında faaliyet gösteren camilerde, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belirli kurallar çerçevesinde bu yılın son teravih namazı eda edildi.

Başkent Kopenhag’daki Danimarka’da Türk toplumu tarafından kurulan ilk camilerden olan ve DTDV’ye bağlı Kocatepe Camisi’nde kılınan son teravih namazına, Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar da vatandaşlarla birlikte saf tuttu.

Kadın ve çocuklar da teravih namazı için camiye gelirken, Kovid-19 salgını nedeniyle, sınırlı sayıda vatandaşın katıldığı teravih namazının sonunda dua edildi.

Namazdan önce camide yere sosyal mesafe kuralını gösteren işaretler yapıştırıldı. Dezenfektan ile ellerini dezenfekte eden cemaat, girişte verilen maskeleri takarak namazlarını kıldı. Cami girişinde cemaatin irtibat bilgileri de kayıt altına alındı.

Danimarka’da, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle, kiliseler, camiler ve ibadethaneler hükümetin aldığı kararla 13 Mart’ta ibadete kapatılmış, normal hayata dönüşün 2. kademe planı ile 18 Mayıs’ta yeniden ibadete açılmıştı.
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