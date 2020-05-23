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Danimarka’da son 48 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 22:11:21 -
Danimarka’da son 48 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da son 48 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm yaşanmadı.

Danimarka Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, Kovid-19 bağlantılı ilk ölümün 11 Mart’ta yaşandığı ülkede, ilk defa iki gün boyunca ölüm yaşanmadığı bildirildi.

Danimarka’da 442 bin 650 kişinin Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, vaka sayısının 11 bin 289 olduğu, 118 kişinin salgın nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının 9 bin 836 olduğu, 561 kişinin ise Kovid-19 nedeniyle öldüğü belirtildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, salgının ülkede kontrol altına alındığını açıklamıştı.

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