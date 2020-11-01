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Dünya Danimarka’da peygambere hakaret provokasyonu
Dünya

Danimarka’da peygambere hakaret provokasyonu

Danimarka’da ırkçı Yeni Sağ Partisi, Hz. Muhammed’e hakaret kampanyası başlatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 20:59:00 -
Danimarka’da peygambere hakaret provokasyonu

Irkçı parti, Fransa’da bir öğretmenin öğrencilerine Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürü göstermesinin ardından öldürülmesine tepki olarak karikatürleri yeniden yayınlamak için bir reklam kampanyası başlattı. İslam karşıtı partinin lideri Pernille Vermund, “Paty’nin öldürülmesi kampanyayı tetikledi, ailesine ve ifade özgürlüğüne desteğimizi göstermek istiyoruz” diyerek Peygambere hakaret için bahanesini ortaya koydu.

Danimarka parlamentosundaki 179 sandalyenin 4’üne sahip göçmen karşıtı parti, sitesinde “Danimarka gazetelerinde Charlie Hebdo’nun çizimleriyle (Peygambere hakaret içeren karikatürler) reklam yayınlamak için bir bağış toplama etkinliği başlattık” dedi.

Parti lideri Vermund, reklamlar için cuma gecesi 150 bin kuron (20 bin euro) yardım toplandığını açıklayarak “Samuel Paty’ye destek ve özgürlük kampanyasının başlamasından iki saat sonrasında durum budur. Pek çok Danimarkalının ifade özgürlüğünü desteklemesi sevindirici” diyerek ahlaksız kampanyaya verilen desteğin sürdüğünü belirtti. Fakat Danimarka medyası bu reklamları yayınlama konusunda tereddüt yaşıyor.

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