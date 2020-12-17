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Aktüel Danimarka'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti
Aktüel

Danimarka'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:56:27 -
Danimarka'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti

KOPENHAG (AA) – Danimarka’da son 24 saatte 4 bin 34 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Devlet Serum Enstitüsü tarafından açıklanan rakamlara göre, son 24 saatte 4 bin 34 kişide Kovid-19 virüsü tespit edilmesiyle salgının ortaya çıktığı 27 Ocak’tan bu yana tutulan kayıtlarda "günlük en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı.

Ülkede, bugüne kadar virüse rastlanan kişi sayısı 123 bin 813'e çıktı, 85 bin 662 kişi ise virüsü yenmeyi başardı.

Virüs nedeniyle 516 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu Danimarka’da, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 992’ye yükseldi.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu bulunan Danimarka’da, toplamda 3 milyon 721 bin 523 kişiye, 8 milyon 992 bin 664 test yapıldı.

Günlük vaka sayısının ilk kez 4 binin üstüne çıktığı ülkede, ilk defa ekim ayının sonlarında binlerin üstüne çıkan günlük vaka sayıları, bu ay da 2 bin ve 3 bin barajını aşmıştı.

- Noel ve yılbaşı karantinada geçecek

Hızla artan vaka sayısından dolayı harekete geçen Başbakan Mette Frederiksen, dün düzenlediği basın toplantısında, daha önce alınan önlemleri sıkılaştırma yoluna giderek, bugünden itibaren AVM’lerin kapatıldığını açıklamıştı.

Pazartesi gününden itibaren ise kreşler ve temel eğitim okulları, yatılı okullar, kuaförler, masaj salonları, dövme kliniklerinin kapanacağını belirten Frederiksen, Noel Bayramı ve yılbaşı tatiline denk gelen 25 Aralık ile 3 Ocak tarihleri arasında, "gel al" ve "paket servis" satan restoranlar, gıda ürünleri satan mekanlar ve eczaneler hariç, tüm mağaza ve dükkanların kapatılacağını ve ülkenin tamamen karantina altına alınacağını duyurmuştu.

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