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Spor

Danimarka Süper Ligi 28 Mayıs'ta başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-11 20:01:01 -
Danimarka Süper Ligi 28 Mayıs'ta başlayacak

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Danimarka Süper Ligi'nin 28 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlayacağı duyuruldu.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 Mayıs Perşembe günü Aarhus ile Randers arasında oynanacak maçla sezona devam edileceği belirtildi.

Müsabakaların seyircisiz oynanacağı ve 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Danimarka Süper Ligi'nde karşılaşmalar, koronavirüs salgını nedeniyle 9 Mart'ta askıya alınmıştı.


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