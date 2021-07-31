  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Danimarka hükümeti, AİHM’e şikayet ediliyor
Fransa’nın Doğu Akdeniz Planı!
Türkiye o ülkeye mayın temizleme aracı ihraç edecek
Fenerbahçe Alman ekibini yendi
Avrupa Danimarka hükümeti, AİHM’e şikayet ediliyor
Avrupa

Danimarka hükümeti, AİHM’e şikayet ediliyor

Danimarka'da mülteci hakları savunucuları, Suriyeli sığınmacılara yönelik politikaları nedeniyle hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AIHM) götürmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 21:43:00 -
Danimarka hükümeti, AİHM’e şikayet ediliyor

Danimarka'da mülteci hakları savunucuları, Suriyeli sığınmacılara yönelik politikaları nedeniyle hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AIHM) götürmeye hazırlanıyor.

Danimarka hükümeti geçtiğimiz yıl Suriyeli sığınmacıların geçici oturum izni yenileme başvurularını reddetmeye başladı. Hükümet ret kararını, Suriye'nin bazı bölgelerinde güvenlik durumunun "önemli ölçüde iyileştiğini" öne süren bir rapora dayandırdı.

Aktivistler, hükümetin Suriye'yi güvenli bulan rapordan yola çıkarak sığınmacıları geri göndermesinin diğer ülkeler için "tehlikeli bir emsal" oluşturacağından endişeleniyor. Halihazırda Birleşmiş Milletler ya da diğer ülkeler Şam'ın güvenli olmadığı hususunda hemfikir.

Özellikle Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen ve Danimarka'da yaşayan 1200'den fazla Suriyeli sığınmacının Kopenhag'ın bu kararından etkilenmesi bekleniyor.

Uluslararası insan hakları davalarında mağdurlara danışmanlık hizmeti sunan İngiltere merkezli Guernica 37 adalet odası, sığınmacıları geri gönderme uygulamasına karşı Danimarka hükümetine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edecek.

Guernica 37, Cenevre Sözleşmesi'nin "geri göndermeme" ilkesinden yola çıkarak hükümete engel olmak üzere mülteci avukatları ve karardan etkilenen ailelerle çalışıyor.

Danimarka'da 35 bin Suriyeli olduğu düşünülüyor. Ülkenin göçmenlere yönelik tavrı son yıllarda aşırı sağcı partilerin yükselmesinden etkilendi. Gözlemcilere göre, ülkenin Suriyeli sığınmacılara yönelik güncel uygulamaları, hükümetin oylarını artırma çabalarının ürünü.

Danimarka'nın Beşar Esad rejimiyle diplomatik ilişkisi olmaması, ikametleri reddedilen Suriyeli mültecileri süresiz olarak gözaltı merkezlerinde tutulma ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor.

Gönüllü dönenlere 20 bin euro

Danimarka hükümeti, Suriyelilerin oturma izinlerini ellerinden almanın yanı sıra, gönüllü olarak geri dönenlere kişi başına yaklaşık 20 bin euro para ödüyor.

Ancak 2020'de bu teklifi sadece 137 kişi kabul etti.

Kaynak: Euronews

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay