Danimarka hükümeti, AİHM’e şikayet ediliyor

Danimarka'da mülteci hakları savunucuları, Suriyeli sığınmacılara yönelik politikaları nedeniyle hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AIHM) götürmeye hazırlanıyor.

Danimarka hükümeti geçtiğimiz yıl Suriyeli sığınmacıların geçici oturum izni yenileme başvurularını reddetmeye başladı. Hükümet ret kararını, Suriye'nin bazı bölgelerinde güvenlik durumunun "önemli ölçüde iyileştiğini" öne süren bir rapora dayandırdı.

Aktivistler, hükümetin Suriye'yi güvenli bulan rapordan yola çıkarak sığınmacıları geri göndermesinin diğer ülkeler için "tehlikeli bir emsal" oluşturacağından endişeleniyor. Halihazırda Birleşmiş Milletler ya da diğer ülkeler Şam'ın güvenli olmadığı hususunda hemfikir.

Özellikle Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen ve Danimarka'da yaşayan 1200'den fazla Suriyeli sığınmacının Kopenhag'ın bu kararından etkilenmesi bekleniyor.

Uluslararası insan hakları davalarında mağdurlara danışmanlık hizmeti sunan İngiltere merkezli Guernica 37 adalet odası, sığınmacıları geri gönderme uygulamasına karşı Danimarka hükümetine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edecek.

Guernica 37, Cenevre Sözleşmesi'nin "geri göndermeme" ilkesinden yola çıkarak hükümete engel olmak üzere mülteci avukatları ve karardan etkilenen ailelerle çalışıyor.

Danimarka'da 35 bin Suriyeli olduğu düşünülüyor. Ülkenin göçmenlere yönelik tavrı son yıllarda aşırı sağcı partilerin yükselmesinden etkilendi. Gözlemcilere göre, ülkenin Suriyeli sığınmacılara yönelik güncel uygulamaları, hükümetin oylarını artırma çabalarının ürünü.

Danimarka'nın Beşar Esad rejimiyle diplomatik ilişkisi olmaması, ikametleri reddedilen Suriyeli mültecileri süresiz olarak gözaltı merkezlerinde tutulma ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor.

Gönüllü dönenlere 20 bin euro

Danimarka hükümeti, Suriyelilerin oturma izinlerini ellerinden almanın yanı sıra, gönüllü olarak geri dönenlere kişi başına yaklaşık 20 bin euro para ödüyor.

Ancak 2020'de bu teklifi sadece 137 kişi kabul etti.

Kaynak: Euronews