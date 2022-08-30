Danimarka, başörtüsüne yasak planlıyor

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Türkiye’ye demokrasi ve insan hakları dersi verme cüretinde bulunan Batı ülkeleri İslamofobi ile Müslümanlar üzerinde baskı oluşturarak, insanları asimile etmeye çalışıyor. 2018 yılının Mayıs ayında Danimarka Parlamentosu tarafından 30’a karşı 75 oyla kabul edilen “Örtünme Yasağı” başlıklı yasayla kamusal alanda burka ve peçe giyenlere para cezası uygulanmasına karar verilmişti. Hızını alamayan Danimarka’da bir hükümet komisyonu şimdi de ilkokullarda başörtüsünü yasaklamayı teklif etti.

“Asimile etme gayretleri sonuç vermeyecek”

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Batı ülkelerindeki İslam karşıtlığı artarak devam ederken özellikle Türk ve Müslüman kesimlere yönelik baskıların yasal kisveye bürünmesi; demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerinin sadece bir aldatmacadan ibaret olduğunu göstermektedir. Sömürgeci mantıklarını, baskıcı ve nobran zihniyetle birleştiren Batı, kendi değerlerinin giderek sorgulandığını ve insanların İslamiyetle tanışması sonrasında din değiştirdiğini gördükçe faşizan tedbirler getiriyor. Danimarka aldığı bu kararla eğitim hakkıyla birlikte din ve vicdan özgürlüğünü de hiçe sayıyor. Kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi giyinmeyen insanlara dayatma ile asimile etme gayreti sonuç vermeyecektir. Demokrasi, İnsan hakları gibi süslü kelimelerin arkasına sığınarak Müslüman topluma en büyük baskıyı reva gören zihniyet çürümeye mahkumdur. Her dine, görüşe hoşgörüyle yaklaşan Batı’nın söz konusu İslam olunca tahammülsüzleşmesi kendi değerlerine duydukları güvensizliğin sonucudur. Herkese özgürlük var, herkese hoşgörü var ama Müslümanlara yasal çizgiler var. Bu kabul edilemez. En temel hakların kullanılmasını bile cezalandıran bu uygulamalar modern Avrupa’nın hala Ortaçağ zihniyetini aşamadığının en canlı örneğidir” diye konuştu.

“Yasa teklifi kabul edilmemelidir”

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız da, “Avrupa ülkeleri kendileri için düşündükleri ifade, inanç ve her türlü özgürlüğü savunurken sıra Müslümanlara gelince bu söylemleri rafa kaldırılıyor. Neden başörtüsü sizi bu kadar rahatsız ediyor. Her türlü uç noktadaki giyime hoşgörülü olabiliyorlar da sıra başörtüsüne gelince neden ailelerin baskısı ile öğrencilerin başörtüsü taktığını iddia ediyorlar. Kendi isteği ile örtmüyorsa zaten reşit olduğunda başörtüsü takmayabilir. Çocuklar tabi ki anne babanın yönlendirmesiyle birçok şeyi yapıyorlar ve bu çok doğal” dedi.

Müslümanlar ortak tepki göstermeli

Avrupa’nın Müslümanlara karşı tutumunun hep aynı olduğunu söyleyen Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ise, “İslam’ı ayaklar altına alıp, kısıtlamak için de her şeyi yapıyorlar. İslami hayat tarzı onların dünya görüşlerine karşı büyük bir tehdit olarak görülüyor. Bu konuda kendi söyledikleri ile çelişiyorlar. İnsan hakları, özgürlük naraları atıyorlar ancak kendi düşüncelerine uymayanları da baskı ve zulümle asimile etmeye çalışıyorlar. Bu konuda Müslümanların tavır sahibi olmaları gerekiyor” dedi.