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Dünya Danimarka açıklarında iki gemi çarpıştı! Biri battı
Dünya

Danimarka açıklarında iki gemi çarpıştı! Biri battı

Danimarka açıklarında Bahamalar bayraklı bir gemi ile çarpışan Hollanda bayraklı gemi battı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 12:00:00 -
Danimarka açıklarında iki gemi çarpıştı! Biri battı

Hollanda bayraklı "Helge" adlı gemi, sabah erken saatlerde Kuzey Denizi'ndeki Jutland Yarımadası'nın 37 kilometre açığında henüz belirlenemeyen nedenle Bahamalar bayraklı "Wild Cosmos" adlı gemi ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu 89 metre uzunluğundaki Helge adlı gemi battı.

Danimarka Donanması, batan gemiden denize atlayan 7 kişilik mürettebatı helikopterle kurtardı.

Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı açıklandı.

Wild Cosmos adlı gemide ise ciddi hasar veya can kaybı olmadığı bildirildi.

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