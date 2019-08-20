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Daniel Sturridge kimdir nereli ve kaç yaşında?

Daniel Sturridge kimdir nereli ve kaç yaşında? Trabzonspor’un yakından ilgilendiği isimler arasında yer alan Daniel Sturridge İstanbul’a geldi. Sturridge’ni kariyeri ise futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Daniel Sturridge kimdir, kaç yaşında nereli?

20 Ağustos 2019 Salı 23:10
Daniel Sturridge kimdir nereli ve kaç yaşında?

Daniel Sturridge kimdir nereli ve kaç yaşında? Trabzonspor’un yakından ilgilendiği isimler arasında yer alan Daniel Sturridge İstanbul’a geldi. Sturridge’ni kariyeri ise futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Daniel Sturridge kimdir, kaç yaşında nereli?

Daniel Sturridge kimdir?

1 Eylül 1989 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya gelen Daniel Sturridge, 6 yaşındayken Cadbury Athletic kulübünde futbol eğitimi almaya başlamıştır. Yetenekleri ile Aston Villa'nın dikkatini çeken Sturridge, bir yıl sonra buraya transfer olmuş ve 4 yıl sonra Coventry City'nin yolunu tutmuştur.

2003 yılında, Kevan Keagen yönetimindeki Manchester City'e transfer olan oyuncu, 2009 yılında 7 milyon 250 bin euro bedelle Chelsea'ye satılmıştır. Chelsea tarafından kadroda değerlendirilmeyen oyuncu, Bolton'a kiralanmıştır. 2012 yılında Liverpool'un dikkatini çeken Sturridge, 15 milyon euro bedelle kırmızı şeytanların kadrosuna dahil olmuştur.

2017 yılına kadar kadroda önemli bir role bürünen Sturridge, Jurgen Klopp'un takımın başına geçmesiyle birlikte pek forma şansı bulamamış ve West Bromwich'e kiralık olarak gönderilmiştir. Sturridge ile ipler ise bu yıl tamamen kopmuş ve yeni sözleşme imzalanmamıştır.

 

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 23:10
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