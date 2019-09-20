Dani Alves Brezilya Ligi’ne adapte olmaya çalışıyor: Burada oynamak çok zor

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain formalarını başarıyla terleten Brezilyalı yıldız oyuncu Dani Alves, Copa America'da Lionel Messi'nin açıklamalarındaki gibi Brezilya sahalarının mevcut durumunu eleştirdi.

Artık orta sahada oynuyor

Dani Alves yaptığı açıklamada, “Burada oynamak çok zor ve bu zorluk çoğunlukla sahaların durumu yüzünden” ifadelerini kullandı. Kariyerinin büyük bir bölümünü sağ bek mevkisinde geçiren yıldız futbolcu, şimdi Sao Paulo'da orta sahanın merkezinde oynuyor.

“Orta sahada farklı bir oyun sergileyebilirim”

Oynadığı mevkii ile ilgili konuşan Alves, "Ben bir kombinasyon oyuncusuyum, oyuna adapte olarak topu kontrol edebilirsem, takım arkadaşlarıma daha fazla yardımcı olabilirim. Orta sahada farklı bir oyun sergileyebilirim. Orta sahada oyuna daha iyi katılabilir, takım arkadaşlarımı sahaya yerleştirebilir, takımın taktik organizasyonunu doğrudan etkileyebilirim” dedi.

“Oyunu etkilemeliyim”

Oyunda topla oynamanın önemine de değinen Brezilyalı futbolcu, “Oyun içerisinde topa dokunmak için çok zaman harcıyorsunuz ve bu ritminizi bozuyor. Fakat burada çok açık bir şekilde belirttiğim gibi oyunu etkilemeliyim ki ekip arkadaşlarım şans bulsun.”