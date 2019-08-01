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Dana parası ne zaman ödenecek? Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek?

Devlet hayvancılığı teşvik etmek için çiftçilere her doğan dana-bozağı için parası ödemekte. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılı buzağı destekleme ödemelerine ilişkin takvimi açıkladı. Dana parası ne zaman ödenecek? Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? Buzağı destek ödeneği için başvuru şartları neler?

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:30
Dana parası ne zaman ödenecek? Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek?

Devlet hayvancılığı teşvik etmek için çiftçilere her doğan dana-bozağı için parası ödemekte. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılı buzağı destekleme ödemelerine ilişkin takvimi açıkladı. Dana parası ne zaman ödenecek? Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? Buzağı destek ödeneği için başvuru şartları neler? 

Buzağı ödemeleri ne zaman? İlk destekleme dönemini 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihinde tamamlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, ikinci destek tarihini ise 2 Mayıs-1 Temmuz 2019 olarak belirledi. Henüz başvuruda bulunmamış üreticiler için detaylar şu şekilde;

Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,

İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,

Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,

Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.

Buzağı destek ödeneği başvuru şartları neler?

Bu imkandan faydalanmak isteyen üreticilerden bazı kriterlere uymaları talep edilecek. İşte, o kriterler;

Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları

Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,

Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.

İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.

Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.

Soy kütüğü desteği;

Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,

Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,

Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.

Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;

Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,

Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.

Dana parası almak için nasıl başvuru yapılır?

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

2 dönem için ise 2/5/2019-1/7/2019 tarihlerinde yapılır.

Destekleme başvuruları il/ilçe müdürlükleri tarafından, başvuru süresi bitiminden itibaren 10 gün içerisinde E-Islah sistemine giriş kayıtları yapılır.

Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi;

Destekleme başvuruları il/ilçe müdürlükleri tarafından, başvuru süresi bitiminden itibaren 10 gün içerisinde E-Islah sistemine giriş kayıtlarının yapılması,

Başvuruların E-Islah sistemine giriş süresini müteakip, HAYGEM tarafından desteklemeye esas İcmal-1 listesi E-Islah sisteminde yayımlanması,.

İl/ilçe müdürlükleri, İcmal-1 listelerini sistemden alarak 10 gün süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılması,

İtirazların il/ilçe müdürlüklerine yapılarak, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanması,

İtiraz süresi bitiminde ilçe müdürlükleri tarafından sistemlere girilen kayıtlara göre HAYGEM tarafından İcmal-2 listesinin yayımlanması,

İlçe müdürlüklerince, sistemden alınan İcmal-2 listesini onaylayarak 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne göndermesi,

İlçelerden gelen İcmal-2'lere istinaden ödemeye esas olmak üzere İcmal-3 listesi, E-Islah sistemi üzerinden il müdürlükleri tarafından alınıp onaylanarak 10 gün içerisinde HAYGEM'e gönderilmesi.

Buzağı destek parası ne kadar?

4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:30
  1. Dana parası ne zaman ödenecek?
  2. Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek?
  3. Buzağı destek parası ne kadar?
  4. buzağı desteklemesi 2019 ne zaman ödenecek
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