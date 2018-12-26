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Damla çikolata tiramisu

Damla çikolatatiramisu nasıl yapılır? İşte tiramisu tarifi…

26 Aralık 2018 Çarşamba 21:12
Damla çikolata tiramisu

MALZEMELER

1 adet hazır kakaolu pandispanya
Yarım litre süt
3 çorba kaşığı toz şeker
1 adet yumurta
3 çorba kaşığı un
1 kutu labne peyniri
Yarım su bardağı damla çikolata

KEKİ ISLATMAK İÇİN

2 su bardağı nescafeli süt

ÜZERİ İÇİN

Kakao

YAPILIŞI

Pandispanyanın alt parçasını servis tabağına alıp 1 su bardağı nescafeli sütle ıslatın. Yarım litre sütü tencereye aktarın. Şekeri ekleyin. Yumurtayı ayrı bir kapta çırpıp sütün üzerine ilave edin. Orta ateşte, süt ısınmaya başlayınca unu ekleyin. Topaklanmaması için sürekli karıştırın. Koyulaşınca ocaktan alın. Labne peynirini ekleyip iyice karıştırın ve biraz ılınmasını bekleyin. Islattığınız kekin üzerine karışımın yarısını yayın.

Damla çikolatanın yarısını da üzerine serpin. Pandispanyanın diğer katını da kalan nescafeli sütle ıslatıp diğerinin üzerine kapatın. Kalan kremayı üzerine yayıp damla çikolatayı serpin. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Üzerine bolca kakao serpin. Dilimleyerek servis yapın.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 21:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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