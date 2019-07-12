Damla Çelikçi kimdir? Doğuş Grubu yönetimi Doğuş Grubu, Holding yönetim organizasyonunu yeniden yapılandırıyor. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Doğuş Grubu’nun yeni yapılanmasına ilişkin açıklamada bulundu.Ferit Şahenk, “Finansman ve refinansman konularında ise Sayın Damla Çelikçi, Başkan Danışmanı olarak çalışacak.” dedi. Peki Damla Çelikçi kimdir? Damla Çelikçi hangi görevlerde bulundu?

Doğuş Grubu, Holding yönetim organizasyonunu yeniden yapılandırıyor. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu BaşkanıFerit Şahenk, Doğuş Grubu’nun yeni yapılanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ferit Şahenk, “Finansman ve refinansman konularında ise Sayın Damla Çelikçi, Başkan Danışmanı olarak çalışacak.” dedi. Peki Damla Çelikçi kimdir? Damla Çelikçi hangi görevlerde bulundu? Damla Çelikçi kimdir? Finans Bölüm Başkanı & CFO Damla Çelikçi, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 1996’dan beri finans sektöründe birçok pozisyonda çalışmıştır. Doğuş Grubu’na 1998 yılında, Körfezbank’ta çalışmaya başladığında katıldı. Şimdi Doğuş Holding’in CFO’su olarak görev yapmaktadır. Damla Çelikçi aynı zamanda birçok Grup şirketinde Yönetim Kurulunda yer almaktadır.

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