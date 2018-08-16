Damien Comolli açıkladı! İşte Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe'de ayrılık haberleri basına yansıyan Ozan Tufan'ın geleceği ile ilgili sportif direktör Damien Comolli'den açıklama geldi.



Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de kalmak istediğini ifade eden Comolli, "Şu anda herhangi bir futbolcumuzu satmak zorunda değiliz. FFP'nin bize izin verdiği ölçüde transfer hamlelerimizi yapıyoruz, transfer pazarında hala aktifiz. İsteklerimiz var ve bu isteklerimizi nasıl gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz." dedi.



Ozan Tufan'ın satışını düşünmediklerini belirten Fransız sportif direktör, "Ozan Tufan konusunda ise kendisini satma gibi bir düşüncemiz yok, kendisi de Fenerbahçe'de kalmak istiyor." şeklinde konuştu.