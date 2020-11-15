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Yerel Damat ve kayınpederin aynı gün acı sonu
Yerel

Damat ve kayınpederin aynı gün acı sonu

Denizli'de koronavirüs tedavisi gören Mehmet San (50) ve kayınpederi Fazıl Çav (85) aynı gün hayata veda etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 14:48:00 -
Damat ve kayınpederin aynı gün acı sonu

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi'nde yaşayan işçi emeklisi Mehmet San ile kayınpederi Fazıl Çav, geçen hafta rahatsızlandı.

Yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan San ve Çav, evlerinde karantinaya alındı. 13 Kasım Cuma günü durumu ağırlaşan Mehmet San, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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