Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşmıştır.

Damat paçası nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

4 adet tavuk but

1 adet yufka

1-2 yemek kaşığı tereyağı

1-2 kepçe tavuk suyu

Tuz

Karabiber

Yoğurt sosu için:

3 su bardağı tavuk suyu

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta + 1 yumurtanın sarısı

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı kırmızı pul biber

Damat paçası tarifi nasıl yapılır?

Tavuk butları 5-6 su bardağı kadar suyla etler didiklenecek kıvama gelene kadar haşlayın. Yufkadan elinizle 2-3 parmak genişliğinde parçalar koparın. Fırın kabını yağlayıp yufkaları yerleştirin. Yufkaların üzerine tereyağı parçaları yerleştirin. Fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra yufkaları fırına verip kızartın. Bu esnada tavukların suyunu süzüp kenara alın. Etlerini çatalın ucuyla didikleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. Sarımsakları ezin. Yoğurt sosu için yoğurt, yumurta, un, tuz ve sarımsağı bir sos tenceresinde karıştırın. Tavuğun haşlama suyundan sosa ilave edip orta ateşte muhallebi kıvamı alana kadar pişirin. Sosa sirkeyi de ilave edip karıştırın ve altını kapatın. Kızaran yufkaları fırından çıkarıp üzerine tavuk suyunu gezdirin. Yoğurtlu sosun yarısını ve tavuk parçalarını yufkaların üzerine yayın. En üste yeniden yoğurtlu sostan yayıp yeniden fırına verin. 200 derecede üstü kızarana kadar pişirdiğiniz damat paçasını servis etmeden önce üzerine kırmızı biberli tereyağı gezdirin. Afiyet olsun!