"Damat neden kelsin" dayağı! Düğünde peruğu düştü, gelinin akrabaları çıldırdı! Şu olanlara bakın

Hindistan'dan gelen son görüntüler herkesin ağzını açık bıraktı. Bir düğünde çekilen video sosyal medyada viral oldu. Damadın dans ederken peruğu düşünce olanlar oldu. Damat neden kelsin dayağı! İzleyenler ne olduğu anlayamadı bile. Yıllarca eşinden bunu gizlemiş. Düğünde peruğu düştü gelinin akrabaları çıldırdı. Gelinin akrabalarından damada okkalı meydan dayağı.

Peruğu düşen damada meydan dayağı!

Hindistan'ın Bihar'a bağlı Gaya semtinde nikah sırasında dans eden damadın peruğu düşünce olanlar oldu. Yıllardır sevgilisinden kelliğini gizleyen adamın oyunu ortaya çıkınca herkes şoke oldu. Gelinin akrabaları sinirden çıldırdı. Peruk takarak kelliğini gizlemeye çalışan damat gelinin ailesi tarafından dövüldü.

Akrabaları sinirden çıldırdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler herkesi şoke ederken, gelinin akrabaları ile damada saldırdığı görüldü. Kavgada hakaretler havada uçuşurken damadın meydan dayağı sırasında geline yalvardığı fark edildi.

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