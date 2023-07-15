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Dünya "Damat neden kelsin" dayağı! Düğünde peruğu düştü, gelinin akrabaları çıldırdı! Şu olanlara bakın
Dünya

"Damat neden kelsin" dayağı! Düğünde peruğu düştü, gelinin akrabaları çıldırdı! Şu olanlara bakın

Yeniakit Publisher
2023-07-15 10:14:00 -
"Damat neden kelsin" dayağı! Düğünde peruğu düştü, gelinin akrabaları çıldırdı! Şu olanlara bakın

Yazın gelmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Hayatını birleştirmek isteyen genç çiftler yaz ile birlikte bu anlarını ölümsüzleştirirken Hindistan'dan gelen görüntüler herkesi şoke etti. Bir düğünden çekilen karelerde damadın kel olduğu ortaya çıkınca olanlar oldu. Damat neden kelsin dayağı! Düğünde peruğu düşünce gelinin akrabaları çıldırdı. Böyle bir meydan dayağı yok!

Hindistan'dan gelen son görüntüler herkesin ağzını açık bıraktı. Bir düğünde çekilen video sosyal medyada viral oldu. Damadın dans ederken peruğu düşünce olanlar oldu. Damat neden kelsin dayağı! İzleyenler ne olduğu anlayamadı bile. Yıllarca eşinden bunu gizlemiş. Düğünde peruğu düştü gelinin akrabaları çıldırdı. Gelinin akrabalarından damada okkalı meydan dayağı.

Peruğu düşen damada meydan dayağı!

Hindistan'ın Bihar'a bağlı Gaya semtinde nikah sırasında dans eden damadın peruğu düşünce olanlar oldu. Yıllardır sevgilisinden kelliğini gizleyen adamın oyunu ortaya çıkınca herkes şoke oldu. Gelinin akrabaları sinirden çıldırdı. Peruk takarak kelliğini gizlemeye çalışan damat gelinin ailesi tarafından dövüldü.

Akrabaları sinirden çıldırdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler herkesi şoke ederken, gelinin akrabaları ile damada saldırdığı görüldü. Kavgada hakaretler havada uçuşurken damadın meydan dayağı sırasında geline yalvardığı fark edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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