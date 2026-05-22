Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında uluslararası boyuta taşınan süreçte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı bildirildi. Sürecin, Türk makamlarının Interpol ve ABD’li kurumlarla yürüttüğü temasların ardından hız kazandığı değerlendiriliyor.

ABD HATTINDA SÜREÇ HIZLANDI

Soruşturma kapsamında Türkiye, Umut Altaş’ın geçici tutuklanması ve iade sürecinin başlatılması amacıyla uluslararası girişimlerde bulunmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından başta ABD ve Meksika olmak üzere ilgili birimlere bildirim yapılmış, ardından Interpol nezdinde kırmızı bülten süreci işletilmişti.

Soruşturma dosyasında Umut Altaş’ın 2022’de önce Meksika’ya geçtiği, ardından yasa dışı yollarla ABD’ye giriş yaptığı değerlendirmesi yer alıyordu. Türkiye’de yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında kırmızı bülten süreci devreye alınmıştı.

 

GÖZLER İADE SÜRECİNE ÇEVRİLDİ

Altaş’ın ABD’deki hukuki statüsü, olası geçici tutuklama kararı ve Türkiye’nin resmi iade talebine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Gözaltı tek başına iade anlamına gelmezken, süreç ABD makamlarının değerlendirmesi ve iki ülke arasındaki adli prosedürler kapsamında ilerleyecek.

Güney Doğulu

Akşam Gazetesi firariyi buluyor, röportaj yapıyor. O zamana kadar FBI sadece uyuyor. Çünkü Türkiye emniyeti bu firariye kırmızı bülten çıkarmış ve FBI hiçbirşey yapmamış. Bakalım ne zaman Türkiye' ye postalayacaklar...
