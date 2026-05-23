Türkiye’nin doğurganlık haritası belli oldu! Listede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek bir şehir var
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2025 Doğum İstatistikleri raporu, ülke genelindeki doğurganlık hızının tehlikeli gerileyişini sürdürerek kadın başına 1,42 çocuk seviyesine düştüğünü ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği "en az 3 çocuk" çağrısına rağmen, Türkiye'deki tam 76 ilin nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,10 oranının altında kaldığı görüldü. Haritaya göre 3,15 çocuk oranıyla zirvede yer alan Şanlıurfa liderliğini koruyup tek teselli olurken, 1,09 çocuk oranıyla listenin en dibine yerleşen Bartın ise Türkiye'nin en az doğurgan kenti olarak kayıtlara geçti.