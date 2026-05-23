Türkiye’nin doğurganlık haritası belli oldu! Listede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek bir şehir var

Verilere göre 2025 yılında Türkiye’deki 76 ilin toplam doğurganlık hızı 2,10 seviyesinin altında kaldı. 2017 yılında yalnızca 4 ilde doğurganlık oranı 1,50’nin altındayken, 2025’te bu sayı 59 ile yükseldi. Ayrıca 2017 yılında doğurganlık oranı 3 çocuk ve üzeri olan il sayısı 10 iken, 2025’te yalnızca Şanlıurfa bu seviyede kaldı. Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan karşılaştırmada Türkiye’nin doğurganlık hızının AB ortalamasının üzerinde olduğu görüldü. AB ülkeleri arasında En yüksek doğurganlık oranı 1,72 çocuk ile Bulgaristan’da, en düşük oran ise 1,01 çocuk ile Malta’da kaydedildi.