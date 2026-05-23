Yeniakit Publisher
Türkiye’nin doğurganlık haritası belli oldu! Listede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek bir şehir var
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’nin doğurganlık haritası belli oldu! Listede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek bir şehir var

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2025 Doğum İstatistikleri raporu, ülke genelindeki doğurganlık hızının tehlikeli gerileyişini sürdürerek kadın başına 1,42 çocuk seviyesine düştüğünü ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği "en az 3 çocuk" çağrısına rağmen, Türkiye'deki tam 76 ilin nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,10 oranının altında kaldığı görüldü. Haritaya göre 3,15 çocuk oranıyla zirvede yer alan Şanlıurfa liderliğini koruyup tek teselli olurken, 1,09 çocuk oranıyla listenin en dibine yerleşen Bartın ise Türkiye'nin en az doğurgan kenti olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık “varoluşsal bir tehdit” olarak nitelendirdiği nüfus artış hızındaki düşüşe ilişkin yeni veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 Doğum İstatistikleri, doğurganlık hızındaki gerilemenin sürdüğünü ortaya koydu. TÜİK verilerine göre 2025 yılında canlı doğan bebek sayısı 895 bin 374 oldu. Doğan bebeklerin yüzde 51,4’ü erkek, yüzde 48,6’sı kız olarak kayıtlara geçti.

Bir kadının doğurganlık dönemi boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2025 yılında 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Türkiye’de toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeydi. 2014 yılından itibaren ise kesintisiz düşüş eğilimine girdi. Böylece doğurganlık oranı son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme seviyesi kabul edilen 2,10’un altında kalmayı sürdürdü.

2025 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,15 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı 2,53 çocuk ile Şırnak, 2,23 çocuk ile Mardin izledi. En düşük doğurganlık hızına sahip il ise 1,09 çocuk ile Bartın oldu. Bartın’ın ardından İzmir (1,10), Eskişehir (1,11), Ankara (1,11) ve Zonguldak (1,11) geldi.

Verilere göre 2025 yılında Türkiye’deki 76 ilin toplam doğurganlık hızı 2,10 seviyesinin altında kaldı. 2017 yılında yalnızca 4 ilde doğurganlık oranı 1,50’nin altındayken, 2025’te bu sayı 59 ile yükseldi. Ayrıca 2017 yılında doğurganlık oranı 3 çocuk ve üzeri olan il sayısı 10 iken, 2025’te yalnızca Şanlıurfa bu seviyede kaldı. Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan karşılaştırmada Türkiye’nin doğurganlık hızının AB ortalamasının üzerinde olduğu görüldü. AB ülkeleri arasında En yüksek doğurganlık oranı 1,72 çocuk ile Bulgaristan’da, en düşük oran ise 1,01 çocuk ile Malta’da kaydedildi.

Türkiye ise 1,42 çocuk oranıyla AB ülkeleri arasında 11’inci sırada yer aldı. Annenin eğitim durumuna göre yapılan incelemede ilkokul mezunu annelerde doğurganlık oranı 2,51 çocuk, yükseköğretim mezunu annelerde ise 1,24 çocuk olarak belirlendi.

Kent-kır sınıflamasına göre yapılan değerlendirmede doğurganlık hızının kırsal bölgelerde daha yüksek olduğu görüldü. 2025 yılında kırsal alanlarda doğurganlık oranı 1,75 çocuk, orta yoğun kentlerde 1,53 çocuk, yoğun kentlerde ise 1,33 çocuk olarak hesaplandı.

