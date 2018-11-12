Damarların tıkanmasına neden olan yiyecekler

Damarlarınız tıkandığında kanınız olması gerektiği gibi taşınamaz. Bu durum kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırır. Bu yüzden damar sağlığınızı korumanız ve damar tıkanmasını engellemek için vücudunuzda yağ birikmesine izin vermemeniz çok önemli.

ET

Et doymuş yağ ve kolesterol oranı yüksek bir yiyecektir. Bu nedenden dolayı haftada 2 veya daha fazla miktarda tüketilen yağlı kırmızı et, damarlarınızın tıkanmasına neden olabilir.

TAVUK DERİSİ

Tavuğun veya hindinin derisi olabilir. İkisi de damarların duvarlarındaki yağ birikimine katkı sağlarlar.

Örneğin, tavuğun kanadı genellikle derisi soyulmadan kızartılır. Zararsız görünse de derideki kalori ve lipoprotein miktarı yüksektir.

YUMURTA

Yumurtanın sarısı damarları tıkayan lipoproteinlerden bol miktarda içerir. Ancak haşlanmış veya fırında pişirilmiş yumurtanın yağ miktarı kızarmış yumurtaya oranla düşüktür.

YAĞLAR

Mutfakta kullanılan yağların (mısır ve ayçiçeği yağı) çoğu doymuş yağ açısından zengindirler. Bu yağların kardiyovasküler sağlığımıza faydası yoktur. Aksine bu yağlar fayda yerine zarar verir. Ayrıca "severek yediğimiz" (kızarmış patates, fıstık ezmesi) atıştırmalıklar da bu tür yağlar kullanılır.