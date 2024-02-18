Damarları yağdan koruyor, yiyenlerin içi dışı temizleniyor! Canan Karatay: alalım, Omega-3 eksikliğini yok etti!
Doğal beslenmenin önemini her daim vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, yaşam kalitesini artırmak, yedikleriyle sağlığını desteklemek isteyenlere tavsiyeler vermeye devam ediyor. Kelle paça çorbasından, kuyruk yağına yüz yıllardır Anadolu'da sevilerek tüketilen besinleri işaret eden Canan Karatay bu sefer Omega-3 içeren besinlerle ilgili konuştu...
Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği tavsiyelerle gündemden düşmüyor. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, hastalıklara karşı her zaman doğal yöntemleri öneriyor. Bazı önerileri farklı otoriteler tarafından tartışılsa da gündemden düşmeyen Karatay, bu sefer Omega-3 içeren besinleri önerdi."Omega-3 yağları büyümemize, ürememize ve yaşamamıza yardımcı olurlar." diyen Canan Karatay, omega-3 içeren besinlerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Canan Karatay, "Karatay Mutfağı" kitabında doğal Omega-3 içeren besinleri tavsiye ediyor.
CANAN KARATAY'A GÖRE OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER! EKSİKLİĞİNİ YOK ETTİ!
Ketentohumu
Semizotu
Kabak ve ayçiçeği çekirdekleri
Yaşlanmayı geciktirir, kronik hastalıklara karşı korur..
OMEGA-3'ÜN FAYDALARI
Tüp-2 diyabet hastalığını önler ve tedavisini kolaylaştırırDamar sertliği, hipertansiyon, kalp-damar tıkanıklıkları, kalp krizi ve felç hastalıklarını önler
Kilo alma ve obeziteyi önler
İleri yaşlarda görülen vücut ağrılarını önler.
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