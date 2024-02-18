Damarları yağdan koruyor, yiyenlerin içi dışı temizleniyor! Canan Karatay: alalım, Omega-3 eksikliğini yok etti!

Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği tavsiyelerle gündemden düşmüyor. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, hastalıklara karşı her zaman doğal yöntemleri öneriyor. Bazı önerileri farklı otoriteler tarafından tartışılsa da gündemden düşmeyen Karatay, bu sefer Omega-3 içeren besinleri önerdi."Omega-3 yağları büyümemize, ürememize ve yaşamamıza yardımcı olurlar." diyen Canan Karatay, omega-3 içeren besinlerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Canan Karatay, "Karatay Mutfağı" kitabında doğal Omega-3 içeren besinleri tavsiye ediyor.

CANAN KARATAY'A GÖRE OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER! EKSİKLİĞİNİ YOK ETTİ!

Ketentohumu

Semizotu

Kabak ve ayçiçeği çekirdekleri

Yaşlanmayı geciktirir, kronik hastalıklara karşı korur..

OMEGA-3'ÜN FAYDALARI

Tüp-2 diyabet hastalığını önler ve tedavisini kolaylaştırırDamar sertliği, hipertansiyon, kalp-damar tıkanıklıkları, kalp krizi ve felç hastalıklarını önler

Kilo alma ve obeziteyi önler

İleri yaşlarda görülen vücut ağrılarını önler.