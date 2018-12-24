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Damar tıkanırsa kalp ağrır

Koroner kalp hastalığının en önemli belirtilerinden biri, göğüs ağrısıdır (anjina).

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:25
Damar tıkanırsa kalp ağrır

Kalbi besleyen damarlar olan koroner damarlardaki darlık veya tıkanma sonucu kalp kasının oksijen ve besleyici maddelerden yoksun kalması halinde oluşmaktadır. Damarlarda oluşan darlıklarda, istirahat durumunda kalp dokusuna ulaşan kan miktarı yeterli olabilir. Fiziksel aktivite gibi kalp hızının arttığı durumlarda ise kalbe ulaşan kan miktarı yeterli olmamaktadır. Bu yüzden bu tip hastalarda göğüs ağrısı fizik aktivite veya heyecanlanma gibi olaylar sırasında ortaya çıkar. Ancak dinlenmekle ve teskin olunmakla geçer.

Kalp krizi gibi koroner damarların tam olarak veya tamama yakın tıkandığı durumlarda ise herhangi bir aktivite olmadan istirahatte de göğüs ağrısı oluşabilir.

Kalp hastalıklarına bağlı olan göğüs ağrısı genel olarak göğüs sol tarafında geniş bir bölgede baskı, yanma, sıkışma tarzında hissedilir.

Sol kola, karın bölgesine, sırta ve alt çeneye doğru da yayılma eğilimi gösterebilir.

Ağrıya baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik gibi belirtiler de eşlik edebilir.

Özellikle kalbin alt yüzünü ilgilendiren olaylar, göğüste ağrı olmadan sadece karın ağrısı ile de kendisini gösterebilir.

Yine akciğer, yemek borusu, göğüs kafesi kasları, mideyi ilgilendiren durumlarda da bu organlardan kaynaklanan ağrılar, kalp ağrıları ile karışabilir.

Özellikle yol yürümekle, yokuş veya merdiven çıkmak gibi fiziksel aktivitelerle kendisini gösteren ve durup dinlenmekle geçen göğüs ağrıları olan kişilerin, mutlaka bir kardiyolog tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Damarda tıkanmanın olmaması için

Sigara ve alkol içmeyin

Kilo verin,

Sıvı yağ kullanın,

Beyaz eti tercih edin,

Kolesterol tüketimini azaltın,

Sebze ve meyve bol tüketin,

Haftada en az üç gün 30-45 dakika yürüyün,

Stresten uzaklaşın,

Tansiyon yüksekliğini ve kan şekerinizi kontrol edin,

İbadet edin, dua edin.

Güleryüzlü, tevekkül sahibi olun..

Kalp pili (pacemaker) uygun bir kalp atış hızı sağlamak için kalp kasına düşük elektrik uyarıları gönderen bir alet.. Kalp pilleri öncelikli olarak kalbin çok yavaş atmasını önlerler. Kalp pilleri elektrik uyarısı üreten bir miniminnacık jeneratör ve elektronik bir ünite ile bu uyarıları kalp kasına ileten elektrodlardan meydana gelmektedir. Yeni kalp pillerinin oldukça gelişmiş özellikleri vardır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:25
  1. Ağrı
  2. damar tıkanıklığı
  3. damar tıkanıklığı belirtisi

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