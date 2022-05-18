Damar tıkanıklığı nedir? Damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Tıkanmış damarları açan 10 besin!

Damar tıkanıklığı nedir?

Damar tıkanıklığı, kan damarının damar sertliği ya da bir pıhtı yoluyla tıkanması durumuna verilen isimdir. Tıkanıklık, damarlarda bulunan aterosklerotik plaklardan dolayı daralmış kısımlarda oluşur. Ancak sadece bu değil, tıkanıklık başka nedenlerden dolayı da oluşmuş olabilir. Vasküler oklüzyon isimli durum da atardamar ya da toplardamarda gelişim gösterebilmektedir. Hipertansiyon, damar sertliği, hiperkolesterolemi, obezite ve diyabet gibi hastalıklar ve damarlardaki esneklik kaybı damarların tıkanmasını kolaylaştırır. Ayrıca sağlıksız beslenme ve sigara kullanımı bu durumu tetikler. Hangi damarların tıkandığına göre belirtileri değişirken, önemli olan şey öncelikle bu durumun oluşmaması için çaba göstermektir. Bunlar sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek, fazla kilolardan kurtulmak ve egzersiz yapmaktır.

Damar Tıkanıklığı Belirtileri

Damar tıkanıklığı çok ileri düzeyde olduğu ve istirahatte dahi bacaklara yeterli kan ve oksijenin ulaştırılamadığı durumlarda meydana gelir. Ağrı tipik olarak ayakları etkiler ve genellikle ciddi bir ağrıdır. Bu ağrı özellikle geceleri hasta sırtüstü yattığı zamanlarda daha da artar.

Bacaklarda uyuşukluk,

Baldır kaslarında güçsüzlük ve atrofi (çapının ve kuvvetinin azalması)

Bacaklara ve ayaklara soğukluk, üşüme hissi,

Ayaklarda renk değişikliği (Havaya kaldırıldığı zaman soluklaşma ve indirildiğinde koyu kırmızı renk alması)

Ayak sırtındaki tüylerin dökülmeye başlaması ve ayak tırnaklarının kalınlaşması

Ciddi damar tıkanıklığının olduğu ileri vakalarda ağrılı açık yaraların (ülser) oluşması veya özellikle ayak parmaklarından başlayarak ayak ve bacaklarda gangren durumunun meydana gelmesi

Tedavi:

Sigaranın bırakılması, diyet, kandaki kolesterol ve diğer yağ düzeylerinin düşürülmesi ve kan basıncının kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.

Şeker hastalığının kontrol altında tutulması, Düzenli egzersiz.

Egzersiz, hem kasların oksijeni daha etkin olarak kullanabilmesi için yardımcı olmakta hem de kollateral dolaşımın (tıkanıklık ötesine doğru gelişmiş küçük atardamar dallarından oluşan yeni damar ağı) gelişmesini hızlandırmaktadır.

Kan sulandırıcı ilaçlar (örneğin aspirin ve clopidogrel), Kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler)

Tıkanmış damarları açan 10 besin

Kiraz

Yiyeceğiniz besinlerden antioksidan açısından en zengin meyvelerden bir tanesi olan kiraz, antosiyanin açısından da oldukça zengindir. Antosiyaninler serbest radikalleri ve damar tıkanıklığını önleyici bir görev görür. Mevsiminde yediğiniz kiraz kalbe ve damarlara destek verir.

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak da damar tıkanıklığını önler. Güçlü bir antioksidan olan sarımsak, kandaki kolesterolü de dengeler, atardamarın sertleşmesini önler ve damarları genişletir. Sabahları 1-2 diş tüketilmekle beraber, yemeklerin içine de konabilir. Bu sayede dışarıdan takviye almanıza gerek kalmayacaktır.

Nar

Nar da damarların açık kalmasını sağlar. Ayrıca nar damarda oluşan tıkanıklıkları ve kan pıhtılarını engeller.

Yeşil çay

Her derde deva olan yeşil çay, bu konuda da imdada yetişiyor. Damarlar için gayet iyi bir çay olan yeşil çay, kalp krizini önleyen endotel hücrelere de faydalıdır. Yeşil çay içen kişilerin midedeki damar genişlemesi, içmeyenlere göre daha az. Günde iki bardak yeşil çay içmek size iyi gelecektir.

Ispanak

İçeriğindeki fazlaca nitrik oksit sayesinde ıspanak, damar kasılmalarını, damarda pıhtı ve kan birikmesini önler. Bu şekilde de kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca ıspanak felç riskini de azaltır.

Badem

30 gram bademde 34 mg fitosterol bulunmaktadır. Bu sayede vücuttaki kötü kolesterol azalır. Atardamarda kötü kolesterol birikirse, damarları tıkama olasılığı oldukça yüksektir. Badem yemek bu riski azaltır. Günde 30 gram badem tüketimi kalp damar hastalıkları riskini %45 azaltır.

Domates

Domates mis gibi kokusuyla ve canlı rengiyle sevdiğimiz bir besindir. Ona bu canlı rengi veren likopen, kalbi kan pıhtılarının oluşumuna karşı korur. Ancak şaşırtıcı olan, bu antioksidan türünün pişmiş domateste daha fazla olmasıdır. Ayrıca domates kabuklu olmalıdır zira bu şekilde daha faydalıdır.

Bitter çikolata

Kakao, epikateşin içerir. Bu bir antioksidandır ve vücudu korur. Kötü kolesterol oluşumunu ve atardamarları tıkayan pıhtıları engelleyen bitter çikolata, aynı zamanda tansiyonda artışı önler ve kalp damar hastalıklarını engeller. Dozuna dikkat ederek bitter çikolata tüketilmesi hem stresi azalttığından hem de kalp ve damar sağlığına iyi geldiğinden tavsiye edilir.

Böğürtlen

Böğürtlen ve beraberinde ahududu, canlı ve etkileyici renklerini antioksidanlara borçlulardır. Kirazda olduğu gibi bu durum serbest radikalleri yener ve damar tıkanıklığı veya kalp krizini engeller. Lezzetinin yanı sıra damarlarınıza da iyilik yapar.

Ceviz

Cevizin pek çok faydası var ancak bunlardan bir tanesi ve belki de en önemlisi de kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu bir görev almasıdır. Omega-3 bakımından zengin olan ceviz, beyni de güçlendirir. Günlük olarak aşırıya kaçmadan ceviz tüketmek önemlidir.