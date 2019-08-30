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Damar tıkanıklığı nedir? Damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Damar tıkanıklığı nasıl tedavi edilir?

Damar tıkanıklığı, bir kan damarının genellikle damar sertliği ya da bir pıhtı nedeniyle tıkanmasıdır.

30 Ağustos 2019 Cuma 20:10
Damar tıkanıklığı nedir? Damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Damar tıkanıklığı nasıl tedavi edilir?

Tıkanıklığa neden olan pıhtı, genellikle damarlarda aterosklerotik plaklar nedeniyle daralmış kısımlarda meydana gelir.  Damar tıkanıklığı sadece bir pıhtı tarafından oluşan tıkanıklığı tanımlamaz. Damar tıkanıklığı damar duvarının iç tarafında yağ kalıntıları, kolesterol artıkları gibi madde birikimi nedeniyle tıkanıklık gelişmesidir. Beyin ve kalp gibi organlarında ortaya çıktığında hayati risk taşımaktadır.

DAMAR TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Damarlarda tıkanıklık oluşumunda en önemli faktör, damarların esneklik ve iç yüzeylerindeki pürüzsüzlüğün kaybına neden olan aterosklerozdur. Damar sertliği olarak da adlandırılan ateroskleroz gelişimini tetikleyen çeşitli etmenler mevcuttur. Bunlar sırasıyla;

Aşırı kilolu olmak,

Sigara kullanımı,

Hipertansiyon,

Hiperkolesterolemi,

Diyabet,

Hareketsiz yaşam tarzı,

Doymuş ve trans yağlar açısından zengin sağlıksız beslenme şekli,

Ailede ateroskleroz öyküsü,

İleri yaş olarak söylenebilir.

DAMAR TIKANIKLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler tıkanan damara göre değişir.

Beyin damarı tıkanmışsa vücudun belirli organlarında kuvvet kaybı yaşanır.

Kalp damarları tıkanmışsa, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı, uyuşukluk meydana gelir. Nefes darlığı yaşanır. Damar tamamen tıkandığında ise kalp kaslarının beslenememesinden dolayı kalp krizi meydana gelir.

​​​​​​Beyin damarı ve şah damarı tıkanıklığında ise ani görme kaybı, bulanık görme, vücudun bir yarısında uyuşma, karıncalanma, kuvvet kaybı ve hissizlik, yürüme güçlüğü, denge bozukluğu, bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, baş dönmesi, şiddetli baş ağrısı, yutma güçlüğü, hafıza problemleri yaşanır.

​​​​​Bacak damar tıkanıklığında ise uylukta, baldırda ya da bacakta başlangıçta yürümekle ortaya çıkan kramp şeklinde ağrı, yürümede ve merdiven çıkmada güçlük. Bacaklarda geçmeyen yaralar.

Toplardamar tıkanıklığında görülen belirtiler ise bacakta şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve ağrı, bacak derisinde parlama, kıllarda dökülme, ayak bileklerinde mavi-mor varisler, ayak bileğinde yaralar ve cilt renginde koyulaşma olarak sıralanabilir.

DAMAR TIKANIKLIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle tedavi esnasında risk taşıma ihtimali olan faktörler ortadan kaldırılır. Bu minval üzere;

Beslenme alışkanlıkları değiştirilmeli, sağlıklı bir diyete geçilmelidir.

Sigara kullanımı bırakılmalıdır.

Aşırı kilolu bireylerin kilo vermesi gerekir.

Hareketli bir yaşam tarzı benimsenmeli, her gün düzenli spor yapılmalıdır.

Şeker hastalarında kan şekeri kontrol altında tutulmalıdır.

Hipertansiyon ve hiperkolesterolemi tedavi edilmelidir.

Doktorun reçete ettiği ilaçlar düzenli bir şekilde aksatmadan kullanılmalı, önerilerine harfiyen uyulmalıdır.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 20:10
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