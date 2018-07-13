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Damar tıkanıklığı neden olur?

Damar tıkanıklığı çok ciddi bir sağlık sorunudur. Damar tıkanıklığının ortaya çıkmasında beslenmenin ve alışkanlıkların çok fazla etkisi bulunmaktadır.

13 Temmuz 2018 Cuma 09:23
Damar tıkanıklığı neden olur?

Damar tıkanıklığına sebep vermemek için beslenmeye çok dikkat etmeli ve yağlı etlerden, hamur işi besinlerden, kızartmalardan ve sakatatlardan uzak durulması gerekir. Bütün uzmanların söylediği gibi damar tıkanıklığından uzak durulması için sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmesi gerekir.

Özellikle sigara içmek damar tıkanıklığının en önemli nedenlerindendir. Çünkü sigara içen kişilerin damarlarının içerisinde plaklar birikir ve dolaşımı etkiler. Bunun yanında sigaranın içerisinde bulunan nikotin kalp ritmini bozar.

Kalp hastalıklarının en büyük nedenlerinin damar sertleşmesi ve tıkanması olduğu düşünüldüğünde sigara, alkol, kilo problemi, kolesterol ve yüksek tansiyon damar tıkanıklığının en büyük nedenleri arasındadır. Damarlar insan dünyaya geldiğinde pürüzsüz ve esnektir. Ancak zamanla bahsettiğimiz nedenler dolayısıyla sertleşir ve tıkanır.

DAMAR TIKANIKLIĞININ NEDENLERİ:

* Kilo fazlalığı

* Hareketsiz yaşam ve egzersizden uzak durmak

* Sigara ve alkol içilmesi

* Yoğun stres

* Demir eksikliği

* Bilinçsiz ve yağlı beslenme

* Şeker, gut ve frengi hastalıkları

* Kanamalar nedeni ile ortaya çıkan sorunlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 09:23
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