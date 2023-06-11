Damar otu nedir? Damar otunun faydaları ne bilelim... Herkes tanık oldu, şifa yağıyor! Duyan yapacak
Türkiye’de birçok yerde yetişebilen şifalı bir bitki olan damar otunun nasıl tüketilmesi gerektiğini, sağlık açısından faydalarını içeriğimizden bulabilirsiniz. Ülkemizde sinir otu olarak da bilinen damar otu, daha çok sulak alanlarda kırlar yetişebilen çok yıllık şifalı bir bitkidir. Faydaları tartışılmaz. Dikkat çeken bu bitki yapılan araştırmalar kahve ve çay tüketiminin kalp-damar hastalıklarını ve kansere bağlı ölümleri yaklaşık yüzde 20 oranında azalttığını gösteriyor. Uzmanlar da bu içeceklerin olumlu katkılarını doğruluyor yine de kendimize bir sınır koymamız gerektiğini söylüyor. Peki neler yapabiliriz..
Damar Otu Nedir?
Damar otu Türkiye’de ve tüm dünyada yıllardır hastalıkların tedavisinde kullanılan şifalı bir bitkidir. Damar otunun yapraklarının şekli damar gibi olduğu için böyle bir isim almıştır. Diğer bir ismi sinir otu olan bu bitkinin yüzyıllardır hastalıkların tedavisinde kullanılmasının ana nedeni birçok yerde yetişebiliyor olmasıdır. Sinir yani damar otunun diğer bir özelliği de 300 metre yüksekliğe kadar yetişebilmesidir. Damar otu çayır, bataklık, orman ve su kenarlarında yetişebilen bir bitki türüdür.
Damar Otunun Faydaları
-Yapılan araştırmalarda özellikle kalp ve damar hastalıkları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu kanıtlanmıştır.
-Damar otunun en etkin özelliği ise iltihap önleyici olmasıdır. Vücudunuzda iltihap olmasını engellemek ve var olan iltihabın vücuttan dışarı atılması için tüketilmesi önerilmektedir.
-Tümörlü hücreler üzerindeki olumlu etkisi İspanya’da bir kurum tarafından yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır.
-Balgam ve kuru öksürük sorunu yaşayanların damar otu çayını tüketmesi önerilmektedir. Balgamın daha kolay çıkmasını sağlar e öksürüğü keser.
-Karaciğerin sağlıklı olmasını sağlar karaciğeri genel olarak korur.
-kanı mikroplardan temizler.
-Akciğerin genel sağlığını korur ve temizlenmesini sağlar.
-Mide hastalıkları üzerinde olumlu etkisi vardır ve midenin temizlenmesini sağlar.
-Doğal bir antibiyotik olan damar otusolunum yolu hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır.
-Son olarak rahim kanserinin oluşmasını engeller ve rahim kanseri ile savaşır.
Damar Otu Nasıl Kullanılır?
Yaprakları ezip üzerine sıcak su ekleyerek yaklaşık 15 dakika demlenmesini bekledikten sonra kendi çayınızı yapabilirsiniz. Günde en fazla 3 ila 4 fincandan fazla içmemeniz gerekir.
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