Damar otu nedir? Damar otunun faydaları ne bilelim... Herkes tanık oldu, şifa yağıyor! Duyan yapacak

Damar Otu Nedir?

Damar otu Türkiye’de ve tüm dünyada yıllardır hastalıkların tedavisinde kullanılan şifalı bir bitkidir. Damar otunun yapraklarının şekli damar gibi olduğu için böyle bir isim almıştır. Diğer bir ismi sinir otu olan bu bitkinin yüzyıllardır hastalıkların tedavisinde kullanılmasının ana nedeni birçok yerde yetişebiliyor olmasıdır. Sinir yani damar otunun diğer bir özelliği de 300 metre yüksekliğe kadar yetişebilmesidir. Damar otu çayır, bataklık, orman ve su kenarlarında yetişebilen bir bitki türüdür.

Damar Otunun Faydaları

-Yapılan araştırmalarda özellikle kalp ve damar hastalıkları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu kanıtlanmıştır.

-Damar otunun en etkin özelliği ise iltihap önleyici olmasıdır. Vücudunuzda iltihap olmasını engellemek ve var olan iltihabın vücuttan dışarı atılması için tüketilmesi önerilmektedir.

-Tümörlü hücreler üzerindeki olumlu etkisi İspanya’da bir kurum tarafından yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır.

-Balgam ve kuru öksürük sorunu yaşayanların damar otu çayını tüketmesi önerilmektedir. Balgamın daha kolay çıkmasını sağlar e öksürüğü keser.

-Karaciğerin sağlıklı olmasını sağlar karaciğeri genel olarak korur.

-kanı mikroplardan temizler.

-Akciğerin genel sağlığını korur ve temizlenmesini sağlar.

-Mide hastalıkları üzerinde olumlu etkisi vardır ve midenin temizlenmesini sağlar.

-Doğal bir antibiyotik olan damar otusolunum yolu hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır.

-Son olarak rahim kanserinin oluşmasını engeller ve rahim kanseri ile savaşır.

Damar Otu Nasıl Kullanılır?

Yaprakları ezip üzerine sıcak su ekleyerek yaklaşık 15 dakika demlenmesini bekledikten sonra kendi çayınızı yapabilirsiniz. Günde en fazla 3 ila 4 fincandan fazla içmemeniz gerekir.

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