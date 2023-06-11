Yatmadan önce yoğurt yemenin 5 faydası: Bir kaşıkta bir dünya lezzet, pek bilinmeyen gücü!

2. Laktoz İntoleransı Olanlar Yoğurt Yiyebilir! Annelerimiz ya da ninelerimiz, geleneksel olarak yatmadan önce bir bardak ılık süt içmemizi teşvik ederlerdi. Süt de uykuya dalmayı kolaylaştıran triptofan içerir. Bu nedenle uyuyamama sorunu olan kişiler yatmadan önce bir bardak süt içmeyi dener. Ancak, laktoz intoleransı olan kişiler süt içermezler. Yoğurttaki laktik asit bakterileri laktozu laktik asite dönüştürür, bu da yoğurttaki laktozu azaltır. Kısaca, çoğu laktoz intoleransı olan kişi kontrollü şekilde yoğurt yiyebilir. 3. Sindirime Yardımcı Olur Sağlıklı bir sindirim sistemi, sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve bu düzeni korumak için çok önemlidir. Tiroid sorunları da dahil olmak üzere birçok sağlık sorununun bağırsak sağlığımız ile bağlantısı vardır. Bu nedenle, iyi bir bağırsak sağlığı geliştirmek önemlidir. Probiyotikler, doğumdan itibaren sindirim sürecine yardımcı olmak için bağırsaklarda var olan yararlı bakterilerdir. Yoğurt, kefir ve ayran gibi süt ve süt ürünleri bol miktarda faydalı bakteri içerdikleri için doğal probiyotik gıdalardır. Yatmadan önce yoğurt yemek sindirim sistemi sorunlarını azaltır.