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Yatmadan önce yoğurt yemenin 5 faydası: Bir kaşıkta bir dünya lezzet, pek bilinmeyen gücü!

2023-06-11 15:52:32
Yatmadan önce yoğurt yemenin 5 faydası: Bir kaşıkta bir dünya lezzet, pek bilinmeyen gücü!

Yatmadan önce yoğurt yemek konusunu uyku, sindirim, kilo ve genel sağlığa faydaları açısından değerlendirdik. Yoğurt katıldığında her biri ayrı güç oluyor Bir araya geldiğinde ortaya muazzam fayda çıkıyor. Sarımsak, yoğurt ve limonla gelen zincirleme fayda ise harika yiyebilirsiniz. Cevizi yoğurt, salata ve ezmesine ekleyerek tüketebilirsiniz. Günde 2-3 kaşık tüketilen yoğurt faydaları say say bitmiyor. Böyle fayda görülmedi! anne ve babaların rahatlıkla çocuklara verebileceği her derde deva besin hakkında bilinmeyenler...

#1
Foto - Yatmadan önce yoğurt yemenin 5 faydası: Bir kaşıkta bir dünya lezzet, pek bilinmeyen gücü!

Yatmadan önce yoğurt yemenin faydaları konusunu uyku, sindirim, kilo ve genel sağlık açısından değerlendirdik. Yatmadan önce yoğurt yemek, gece geç saatlerde ekstra kilo almanıza neden olacak bol kalorili yiyeceklerden uzak durmanızı sağlar. Gece yoğurt yemek sizi şişirmeyeceği gibi, önemli miktarda besin ve triptofan gibi daha iyi uyumanıza yardımcı olacak amino asitler almanızı sağlar. Fazla kalori almaktan kaçınmak için, yağsız yoğurt yemeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca yoğurt büyüme gelişme çağında diş ve kemik gelişimini hızlandırır, raşitizmden korur, kemikleri güçlendirir ve kırılmaları önler. Yoğurt, bebeklere altıncı aydan sonra ek olarak verilen ilk besinlerden biridir. Böylece bebeklerin kemik ve diş gelişimine yardımcı olur. Bağışıklık sistemlerini güçlendirir.

#2
Foto - Yatmadan önce yoğurt yemenin 5 faydası: Bir kaşıkta bir dünya lezzet, pek bilinmeyen gücü!

Yatmadan önce yoğurt yemenin faydaları 1. Daha İyi Uyumanıza Yardımcı Olur Yoğurt, yukarıda belirttiğimiz gibi triptofan içerir. Triptofan, uykuyu teşvik edici ve rahatlatıcı kimyasallar olan serotonin ve melatonin üretimine yardımcı olan bir amino asittir. Yoğurt, gece boyunca iyi uyumanıza yardımcı olmak için beyin üzerinde sakinleştirici etkisi olan bu kimyasalların üretimini teşvik eder. İnsomnia sorunu (uyuyamama hastalığı) olan kişilere, yatmadan önce yoğurt yemeleri ve uyku düzenlerindeki değişiklikleri kaydetmeleri tavsiye edilir. Yoğurdun faydasını görmeleri halinde, buna düzenli şekilde devam etmeleri önerilir.

#3
Foto - Yatmadan önce yoğurt yemenin 5 faydası: Bir kaşıkta bir dünya lezzet, pek bilinmeyen gücü!

2. Laktoz İntoleransı Olanlar Yoğurt Yiyebilir! Annelerimiz ya da ninelerimiz, geleneksel olarak yatmadan önce bir bardak ılık süt içmemizi teşvik ederlerdi. Süt de uykuya dalmayı kolaylaştıran triptofan içerir. Bu nedenle uyuyamama sorunu olan kişiler yatmadan önce bir bardak süt içmeyi dener. Ancak, laktoz intoleransı olan kişiler süt içermezler. Yoğurttaki laktik asit bakterileri laktozu laktik asite dönüştürür, bu da yoğurttaki laktozu azaltır. Kısaca, çoğu laktoz intoleransı olan kişi kontrollü şekilde yoğurt yiyebilir. 3. Sindirime Yardımcı Olur Sağlıklı bir sindirim sistemi, sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve bu düzeni korumak için çok önemlidir. Tiroid sorunları da dahil olmak üzere birçok sağlık sorununun bağırsak sağlığımız ile bağlantısı vardır. Bu nedenle, iyi bir bağırsak sağlığı geliştirmek önemlidir. Probiyotikler, doğumdan itibaren sindirim sürecine yardımcı olmak için bağırsaklarda var olan yararlı bakterilerdir. Yoğurt, kefir ve ayran gibi süt ve süt ürünleri bol miktarda faydalı bakteri içerdikleri için doğal probiyotik gıdalardır. Yatmadan önce yoğurt yemek sindirim sistemi sorunlarını azaltır.

#4
Foto - Yatmadan önce yoğurt yemenin 5 faydası: Bir kaşıkta bir dünya lezzet, pek bilinmeyen gücü!

4. Sağlıklı Kiloyu Korur! Yatmadan önce ve gün boyunca yediğiniz her şey kilonuzu etkiler. Yoğurt, gece geç saatlerde iştahınızı tatmin edebilecek düşük kalorili bir besindir. Yatmadan önce yoğurt yemek sağlıklı olmasının yanında, kilo almanıza da neden olmaz. Tabii gün boyunca yediklerinize dikkat ettiğiniz takdirde. 5. Kas Oluşumuna Yardımcı Olur! Proteinler yağsız kas gelişimini destekler. Yoğurt protein açısından zengindir ve yatmadan önce yediğiniz takdirde kas kaybını önlemeye yardımcı olur ve mevcut kasları geliştirir.

#5
Foto - Yatmadan önce yoğurt yemenin 5 faydası: Bir kaşıkta bir dünya lezzet, pek bilinmeyen gücü!

Yoğurt besin değerleri! Sağlıklı sütten yapılan bir porsiyon yoğurt son derece besleyici bir gıdadır. Bir porsiyon yaklaşık 245 gramdır. Bir porsiyon yoğurtta yaklaşık 8 gram kaliteli protein, laktoz ve glaktoz şekeri halinde 11,5 gram karbonhidrat, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri gibi faydalı yağlar ve doymuş yağ içerir. Aynı zamanda çok sayıda vitamin ve mineral içerir.

#6
Foto - Yatmadan önce yoğurt yemenin 5 faydası: Bir kaşıkta bir dünya lezzet, pek bilinmeyen gücü!

Yoğurtta bulunan vitaminler ve mineraller! Vitaminler: A vitamini (retinol ve beta-karoten) B vitaminleri (riboflavin, tiamin, B12, B6, B9 veya folat ve pantotenik asit) C vitamini (az miktarda) K vitamini (az miktarda) E vitamini (az miktarda) Mineraller: Kalsiyum- Magnezyum- Fosfor- Potasyum- Çinko- Selenyum-

#7
Foto - Yatmadan önce yoğurt yemenin 5 faydası: Bir kaşıkta bir dünya lezzet, pek bilinmeyen gücü!

Yatmadan önce yoğurt yemek için son sözler! Yatmadan önce yoğurt yemek yararlıdır, ancak porsiyon büyüklüğüne dikkat etmelisiniz. Yatmadan önce büyük miktarda yoğurt tüketmeniz, kalori alımını arttıracak ve ekstra kilo almanıza neden olacaktır. vücudunuz gece tükettiğiniz kalorileri yakamadığı için yatmadan önce sade yoğurt tüketmelisiniz. Ayrıca, aromalı ve şekerli yoğurttan kaçınmalısınız. Evde yoğurt yapmak da iyi bir fikirdir ve oldukça basittir. Yoğurt yapmak için kullandığınız sütün, otla beslenen ineklerden geldiğinden ve herhangi bir katkı maddesi içermediğinden emin olun. Daha iyi bir genel sağlık ve bağışıklık için yatmadan önce yoğurt yemeyi alışkanlık haline getirmeyi deneyebilirsiniz.

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