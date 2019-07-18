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Damak çatlatan Hamsiköy sütlacı nasıl hazırlanır?

Trabzon'un meşhur Hamsiköy sütlacıyla şimdiye kadar tanıştınız mı? Yiyenin bağımlısı olacağı, damak çatlatan Hamsiköy sütlacını evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:21
Damak çatlatan Hamsiköy sütlacı nasıl hazırlanır?

Doğasıyla insanlara huzur veren Karadeniz enfes yemekleriyle de dikkat çeker. Hamsi kuşu, turşu kavurması, mıhlama ve lahana sarmasıyla meşhur olan Karadeniz’de elbette birbirinden leziz tatlılarda yapılıyor. Laz böreği ve Hamsiköy sütlacı yeşiliyle, yağmuruyla meşhur Karadeniz’in el leziz tatlıları arasında yer alır. İşte, karşınızda bolca fındıkla süslenen, damaklarda şenlik havası estiren Hamsiköy sütlacının tarifi…

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • Yarım su bardağı pirinç
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket vanilya
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Fındık

Öncelikle sütü bir tencereye alıp kaynamaya bırakın.

Süt kaynarken başka bir tencereye pirinç ve 1.5 su bardağı suyu ekleyip ocağa alın.

İyice yumuşayan pirinçleri kaynayan süte ilave edin.

Pirinçlerin ardından şekeri süte ilave edip kaynamaya bırakın.

Süt kaynarken yumurtanın sarısını bir kaseye alın.

Yumurta sarısının içerisine un ve tuzu alıp karıştırın.

Hazırlanan karışımı süte ekleyip karıştırın.

10 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Ocaktan aldığınız sütlacın içerisine vanilyayı ekleyip karıştırın.

Toprak kaselere sütlacı bölüştürün.

Kaseleri fırın tepsisine yerleştirin.

Kaselerin yarısına gelecek kadar tepsiye soğuk su doldurun.

Sütlaçları fırına sürün.

Sütlaçların üzeri kızarınca fırından çıkarın.

Tatlı soğuduğunda bolca çekilmiş fındık ile süsleyip, servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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