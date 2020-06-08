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Aktüel

Damadının evini satmak için İstanbul’dan Datça’ya gelen yaşlı şahıstan 2 gündür haber alınamıyor

İstanbul’dan geçtiğimiz gün damadının evini satmak için Datça’ya gelen 74 yaşındaki şeker hastası Tanju Erkut’tan 2 gündür haber alınamıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 21:01:49 -
Damadının evini satmak için İstanbul’dan Datça’ya gelen yaşlı şahıstan 2 gündür haber alınamıyor

İstanbul’dan geçtiğimiz gün damadının evini satmak için Datça’ya gelen 74 yaşındaki şeker hastası Tanju Erkut’tan 2 gündür haber alınamıyor. Yaşlı şahsı bulmak için tüm ekipler seferber olurken, Datça’ya gelen Erkut Ailesi, babalarının bulunması için herkesten yardım istedi.


Edinilen bilgiye göre; İstanbul’da yaşayan 74 yaşındaki Tanju Erkut, önceki gün damadının Datça’daki evini satmak için ilçeye geldi. Datça’dan Bodrum’daki kızının yanına geçmeyi planlayan yaşlı şahıs, önceki Datça-Bodrum Feribot İskelesi’ne gelerek bilet aldı. Seferler iptal olunca Bodrum’a geçmeden bölgeden ayrılan yaşlı şahıstan yakınları 2 gündür haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.


Yakınlarının başvurusu üzerine her yerde aranan yaşlı şahıstan iki gündür haber alınamıyor. Yakınları fotoğrafını paylaştıkları aynı zamanda şeker hastası olan Tanju Erkut’u gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.


Polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de arama çalışmalarına devam ediyor.

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