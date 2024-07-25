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Yerel Damada bir adet kılıbıklık belgesi!
Yerel

Damada bir adet kılıbıklık belgesi!

Yeniakit Publisher
2024-07-25 09:33:00 - 2024-07-25 09:33:11
Damada bir adet kılıbıklık belgesi!

Ordu’da dünya evine giren damada arkadaşları ilginç bir sürpriz yaparak, takı töreni sırasında ‘kılıbıklık belgesi’ verdi.

Ordulu Şenay Çoban ve Mesut Baş, evlilik kararı alarak dünya evine girdi. Çiftin Perşembe ilçesinde gerçekleşen düğünlerinde ilginç bir durum yaşandı. Düğünün ilerleyen saatlerinde gelin ile damada hediyelerin takdim edildiği esnada damat Mesut Baş’a arkadaşları tarafından sürpriz yapıldı. Damadın arkadaşı Tuncay Akyüz tarafından ilk olarak takı yerine bebek emziği takılan damada bir de ‘kılıbıklık belgesi’ takdim edildi.

Damadın zorunlu dersleri ve notlarının yazılı olduğu belgede hanıma itaat ve sözünden çıkmama: 10, izinli dışarı çıkma, belirtilen zamanda dönme: 10, çamaşırları asma, bulaşıkları durulama: 7, ütü yapma, çamaşırları katlama: 10, çocuk bakma, bez değiştirme, ninni söyleme: 10, yemek yapma, elinin hamuruyla börek açma: 8, bu belgeyi çekinmeden sergileme: 10’ olarak yazıldı.

Belgede ayrıca, “2345 sayılı Kılıbıklık ve Light’lık Eğitim Kanunu’nun 1. maddesindeki bütün şartları en üstün vasıflarla taşıdığından uluslararası geçerliliği olan bu belge kendisine verilmiştir. Ev Müdürü Şenay Çoban” notu düşüldü.

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